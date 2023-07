Senador Rogério Carvalho critica rejeição de incentivos fiscais para montadoras do Nordeste e Centro-Oeste

Nesta sexta-feira, 07, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) demonstrou indignação diante da rejeição, pela Câmara dos Deputados, da prorrogação por sete anos dos incentivos fiscais de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para as montadoras de veículos instaladas nas regiões do Nordeste e Centro-Oeste. Essa decisão ocorreu no contexto da votação da Reforma Tributária e despertou receio do parlamentar sergipano com os impactos negativos que isso acarretará para as respectivas áreas.

Preocupado com a situação dos estados das duas regiões, sobretudo do Nordeste, Carvalho enfatizou a importância crucial do desenvolvimento regional para o progresso do país. “O desenvolvimento do Brasil passa pelo desenvolvimento do Nordeste. Portanto, é absolutamente inadmissível terem excluído do texto da Reforma Tributária o incentivo à indústria automobilística nessas regiões”, afirmou.

Agora, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que visa simplificar o sistema tributário, será encaminhada ao Senado Federal, onde o senador Rogério garantiu que vai atuar incansavelmente para reverter essa situação e restabelecer os benefícios suprimidos para o Nordeste e o Centro-Oeste. “Vamos lutar no Senado Federal para reverter essa medida e devolver esse importante benefício às regiões afetadas”, destacou.

Falta de compromisso com as regiões

Ainda dentro das críticas apontadas pelo senador Rogério Carvalho, ele também pontuou que a proposta de retirada desse incentivo para as regiões Nordeste e Centro-Oeste foi apresentada pelo Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.

Ele ressaltou que a medida foi aprovada por uma margem de apenas um voto de diferença, justamente com o voto do PL, evidenciando, no entendimento do senador, @a falta de compromisso com o desenvolvimento dessas regiões.”

Defesa do desenvolvimento regional

Contudo, continuou o senador Rogério, a rejeição dos incentivos fiscais direcionados às montadoras nessas áreas do país “destaca a relevância do debate sobre o desenvolvimento econômico regional”. “Fator que demonstra a clara necessidade de buscarmos soluções que promovam a equidade e estimulem o crescimento em todas as partes do Brasil”, comentou.

“Por isso, no Senado, teremos a tarefa de analisar e deliberar sobre essa proposta. Mas esperamos, e defendemos, que sejam levadas em consideração as particularidades regionais e o impacto dessas medidas para o progresso do país como um todo, pois nossa luta é para que haja uma distribuição mais justa de recursos e oportunidades em todo o território nacional”, acrescentou.

|Fonte: Assessoria de Comunicação

||Foto: Daniel Gomes/Assessoria de Comunicação