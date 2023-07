Senador Rogério Carvalho debate sobre biocombustíveis sustentáveis durante seminário realizado na Índia

Nesta quinta-feira, 20, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) participou do seminário Ethanol Talks India Special Edition, realizado em Goa, na Índia, e debateu, junto a especialistas, formuladores de políticas, reguladores e representantes da indústria dos países do Brics, questões ligadas aos biocombustíveis e seu papel na mobilidade sustentável.

Com uma abordagem focada na ampliação discussão sobre a bioenergia, o senador compartilhou a experiência do Brasil e da Índia com o uso do etanol no setor de transportes. “No encontro, discutimos sobre a ampliação da bioenergia e seu papel na mobilidade sustentável, compartilhando a experiência do Brasil e da Índia com o uso de etanol no transporte”, disse.

Além de abordar a experiência prática dos dois países, o seminário também buscou identificar complementaridades e preencher lacunas de conhecimento para fomentar o desenvolvimento de um curso futuro para os mercados de etanol. “Um dos principais objetivos foi conscientizar sobre os benefícios ambientais, econômicos e sociais da produção de etanol, encorajando a adoção desse combustível sustentável pelos consumidores”, comentou o senador.

A participação ativa do Brasil nesse debate de relevância internacional, continuou o senador Rogério Carvalho, fortalece a defesa dos biocombustíveis como solução para a preservação do meio ambiente e o avanço em direção a um futuro mais sustentável na mobilidade global. “E demonstra o engajamento e compromisso do Governo Lula com a promoção de energias limpas e renováveis para enfrentar os desafios das mudanças climáticas, garantindo um futuro mais próspero para as gerações vindouras”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Darius N. Fernandes/Divulgação