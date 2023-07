Senador Rogério Carvalho defende o fortalecimento da democracia e a participação popular no Senado Federal

Nesta quarta-feira, 05 durante a sessão plenária do Senado Federal, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) fez um contundente discurso em defesa do fortalecimento da democracia e da participação popular nas discussões que ocorrem na Casa Legislativa. Na oportunidade, ele também ressaltou a necessidade urgente de uma reforma política no país e reforçou a importância do envolvimento do povo nas decisões que afetam a nação.

“O Brasil precisa voltar a discutir a reforma política e, principalmente, lançar na direção da gente um parlamento que possa ser ouvido pela sociedade”, disse o senador ao comentar que a automatização do processo parlamentar, aliada ao isolamento dos indivíduos na busca por votos, compromete a efetividade do poder legislativo, uma vez que, em seu entendimento, os parlamentares “não têm posições definidas sobre os diversos temas que impactam a vida do estado e da sociedade”.

“Quando a gente automatiza o parlamento e os indivíduos isoladamente se manifestam e pedem voto, a gente mata este poder porque ele não tem uma posição definida sobre os diversos temas que impactam na vida do estado e na vida da sociedade”, explicou.

Com base nisso, o senador Rogério defendeu a adoção de votos em listas pré-ordenadas, como acontece em grandes democracias ao redor do mundo. Pois, para ele, o debate parlamentar é fundamental, pois permite que a sociedade tenha a quem cobrar, um corpo coletivo que delibera sobre as matérias em questão. “Todas as grandes democracias do mundo têm votos em listas pré-ordenadas, e o debate parlamentar é fundamental porque a sociedade tem de quem cobrar, tem um corpo de quem cobra, porque aqui ninguém isoladamente aprova esta ou aquela matéria”, ressaltou.

O povo precisa ser ouvido

O senador enfatizou que a sociedade precisa acompanhar o trabalho dos corpos parlamentares formados por representantes que pertencem a partidos políticos. Segundo ele, é necessário que “haja coerência entre as posições veiculadas e defendidas durante o processo eleitoral”: “É um corpo que aprova, e a sociedade precisa acompanhar esses corpos formados por parlamentares que conformam partidos para poder exigir uma posição coerente com aquilo que foi veiculado ou defendido durante um pleito eleitoral. A gente precisa fazer esse debate com toda paixão do mundo, mas sem preconceitos, para que a gente faça avançar a nossa democracia”, pontuou.

“Portanto, é imprescindível que haja o fortalecimento da democracia no Brasil, por meio de uma reforma política que permita uma maior participação do povo nas decisões do país. E, para isso, também precisa existir um parlamento ouvido pela sociedade, com debates transparentes e coerência nas posições, refletindo o nosso compromisso com a construção de uma democracia mais representativa e participativa”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes/Assessoria de Comunicação