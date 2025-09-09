SENADOR ROGÉRIO CARVALHO DEFENDE URGÊNCIA EM PROJETO QUE RETIRA IMPACTO DO TARIFAÇO DO TETO DE GASTOS

Durante reunião da CAE, líder do Governo em exercício no Senado Federal destacou necessidade de recursos para apoiar setores prejudicados e classificou a medida como emergencial

Na manhã desta terça-feira, 09, durante reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, o senador Rogério Carvalho (PT/SE), líder do Governo em exercício, comentou sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) 168/2025, que dispõe sobre procedimentos excepcionais para despesas e renúncias fiscais associadas à mitigação dos impactos sociais e econômicos causados pela imposição de tarifas adicionais sobre exportações brasileiras aos Estados Unidos da América.

Segundo ele, os recursos previstos no projeto são fundamentais para garantir o financiamento de um programa de apoio aos setores mais afetados pela cobrança adicional. “Precisamos desses recursos para garantir o financiamento do programa que vai auxiliar todos os setores prejudicados pelo tarifaço”, destacou.

O líder do Governo em exercício também chamou atenção para a flexibilidade que normas fiscais modernas já adotam em situações excepcionais, como a que o país enfrenta. “No regramento fiscal, as normas mais modernas de controle trabalham com a ideia de que, em situações inesperadas, matérias dessa natureza não devem ficar rigidamente subordinadas a regras fiscais, respeitando, obviamente, os limites necessários”, explicou.

“Trata-se de uma emergência, e deve ser tratada como tal. Emergências podem ter diferentes naturezas, mas esta exige uma resposta imediata”, acrescentou.

Além disso, o senador Rogério fez questão de reconhecer a agilidade do relator da matéria, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB/PB). “Quero cumprimentar Vossa Excelência, senador Veneziano, pela brevidade na apresentação do relatório, o que demonstra responsabilidade diante dessa situação emergencial e de todos os setores prejudicados por essa tarifação indevida dos produtos brasileiros”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Foto: Daniel Gomes