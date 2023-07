Rogério Carvalho desmente brigas no PT e diz que partido está focado em possíveis alianças para as eleições de 2024

Na manhã desta segunda-feira, 10, o senador Rogério Carvalho (PT/SE), concedeu uma entrevista à rádio Fan FM, na qual desmentiu publicamente qualquer tipo de briga entre os principais nomes do partido em Sergipe. Ele ressaltou que o foco atual da legenda é conseguir mais alianças visando às eleições de 2024 nos 75 municípios sergipanos, abrangendo todos os cargos.

Durante a entrevista, o parlamentar afirmou seu apoio ao ministro Márcio Macêdo, destacando que, caso ele decida se candidatar a prefeito de Aracaju, terá todo o suporte do PT. Com isso, o senador esclareceu de uma vez por todas que não há qualquer desavença entre os dois, mas, pelo contrário, há total harmonia e cooperação.

“Não existe nenhuma disputa interna no PT com o Ministro Márcio Macêdo, que inclusive é o meu candidato a prefeito de Aracaju. Não tenho nenhum tipo de divergência com ele”, assegurou Carvalho.

Além disso, o senador ressaltou que está empenhado em fortalecer o PT em todo o território sergipano. “O PT está trabalhando para organizar toda nossa estrutura partidária. E estamos trabalhando para ter um ou dois partidos aliados no pleito de 2024”, disse.

Alianças na capital

Sobre possíveis alianças com outros partidos, o senador destacou a importância de respeitar o eleitorado, mas disse que é possível uma reaproximação com legendas interessadas em formar aliança com o PT. Ele mencionou especificamente o PDT, porém, ressaltou que as negociações dependerão de conversas futuras.

“É possível uma aliança com o PDT, só que isso vai depender muito das conversas. Mas é necessário respeitar o eleitor. O político que acha que pode se movimentar sem respeitar isso, está cometendo um erro grave”, explicou o senador.

”Apoio quem esteve ao meu lado”

Carvalho ainda ressaltou o apoio recebido pelo povo sergipano, destacando sua atuação como senador e sua participação na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) e nos espaços do Congresso Nacional. “Sinto que o povo de Sergipe gosta e se sente representado com a nossa participação na CPMI e nos espaços do Congresso Nacional. E eu quero agradecer esse apoio que eu recebo do povo sergipano pela minha atuação como Senador”, afirmou.

Ele ainda enfatizou a importância de retribuir aqueles que o apoiaram nos momentos difíceis de sua trajetória política, lembrando que sua candidatura a governador contou com o apoio de 12 prefeitos, enfrentando adversários que contavam com o respaldo de 63 prefeituras e do Governo do Estado. Desse modo, ele expressou gratidão aos que lhe acolheram e ressaltou a necessidade de reconhecimento e reciprocidade.

“Não se deve abandonar e deixar de retribuir quem lhe acolheu num momento de dificuldade. Fui candidato a governador com apoio de 12 prefeitos. Contra mim, tinham 63 prefeituras, o Governo do Estado e outras coisas que não cabe aqui revelar. Portanto, seguirei comprometido com aqueles que estiveram ao meu lado”, garantiu o senador Rogério Carvalho.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos