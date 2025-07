SENADOR ROGÉRIO CARVALHO DESTACA A FORÇA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SERGIPE APÓS VITÓRIA NO PED 2025

Presidente eleito do PT em Sergipe, senador concedeu entrevista à Rádio Fan FM e afirmou que a eleição interna mostrou a força da militância e consolidou o partido como protagonista no estado

O senador Rogério Carvalho (PT/SE), recém-eleito presidente estadual do Partido dos Trabalhadores de Sergipe, concedeu entrevista na manhã desta quarta-feira (9) ao radialista Narcizo Machado, da Rádio Fan FM, e reforçou o peso político da legenda no estado. Segundo ele, a vitória no Processo de Eleições Diretas (PED) do PT, realizada no último domingo (7), foi uma demonstração inequívoca da força da militância.

“Nós ganhamos a eleição com dois terços dos votos. Isso mostra a força da militância do nosso campo dentro do PT — absolutamente majoritário, inquestionável. E não adianta mais falar, questionar, dizer que o PT é isso ou aquilo. O PT é um partido grande, mostrou força. É impossível as pessoas não verem isso”, declarou Rogério.

Em eleição histórica, PT mobilizou 10 mil pessoas em Sergipe

Durante a entrevista, Rogério Carvalho ressaltou o alto grau de mobilização da base petista em todo o estado. Foram mais de 10 mil pessoas participando da votação, abrangendo 65 municípios e 69 locais de votação. “Eu tive 6.131 votos — é voto de eleição para prefeito numa cidade do interior do estado”, comparou o senador.

Carvalho ainda revelou o êxito na eleição de presidentes para os diretórios municipais e o fortalecimento do partido na capital, com destaque para a votação expressiva em Camilo, novo presidente do diretório de Aracaju.

Força política consolidada no estado

Ao rebater críticas sobre uma suposta fragilidade do partido, Rogério foi enfático ao defender o crescimento e fortalecimento do PT em Sergipe. “Negar, negligenciar ou fingir que não está vendo que a gente é uma força na política, é cometer erros. Não reconhecer e não aprender com a realidade é um erro grave”, destacou.

O senador informou, também, que já manteve contato com o presidente nacional eleito do partido e que, nesta quarta, teria reunião com Edinho Silva, novo dirigente nacional. Segundo ele, a transição e o alinhamento das direções estão “bem encaminhados”.

PT com maior número de vereadores da história

Rogério também ressaltou dados que, segundo ele, provam o vigor da legenda. “Estamos com o maior número de vereadores da nossa história. Temos o mesmo número de prefeitos que elegemos quando Déda era governador. Portanto, é preciso se apegar mais às evidências, aos fatos, à realidade do partido”, ressaltou.

Ele ainda lembrou que o PT segue com representação em todas as esferas: senador, deputado federal, deputados estaduais, além de uma federação que “funcionou” e uma eleição municipal em Aracaju que, mesmo com desafios, resultou em bom desempenho.

“Política não se faz com fantasia. Política se faz com compreensão da realidade e com muito trabalho. E isso está demonstrado nessa eleição do PT, realizada no último domingo”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos