SENADOR ROGÉRIO CARVALHO DESTACA INVESTIMENTO DE R$ 153 MILHÕES NO HOSPITAL DE AMOR EM LAGARTO

Ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, líder do PT no Senado Federal acompanhou anúncio dos novos investimentos da unidade de referência em tratamento oncológico no Nordeste, que atenderá quatro estados da região

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) participou, nesta sexta-feira, 18, ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do anúncio dos novos investimentos no Hospital de Amor em Lagarto, unidade de referência em tratamento oncológico no Nordeste. A cerimônia também contou com a presença do prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, e diversos outros prefeitos sergipanos, e marcou um avanço histórico na regionalização da saúde pública.

Com R$ 153 milhões em investimentos federais — resultado da articulação da bancada de Sergipe no Congresso Nacional —, a unidade será a primeira do país financiada pelo SUS com perfil interestadual, atendendo pacientes de cerca de 150 municípios dos estados de Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco.

“Estamos inaugurando uma nova modalidade hospitalar no Brasil. Este será o primeiro hospital interestadual financiado pelo SUS, que atenderá quatro estados com recursos federais garantidos. É um modelo que poderá ser reproduzido em todo o país”, afirmou o senador Rogério Carvalho.

O líder do PT também acrescentou que “sempre foi um defensor da dignidade no tratamento oncológico”.” Desde a minha gestão como secretário de Estado da Saúde, em 2009, fomos pioneiros ao anunciar o projeto do Hospital do Câncer de Sergipe, que está sendo construído em Aracaju e já se encontra em fase final de execução”, comentou.

Investimentos e estrutura de ponta

Segundo o ministro Alexandre Padilha, além dos serviços já em funcionamento — como ambulatório, quimioterapia e radioterapia —, a unidade está em fase de ampliação com a construção de um novo bloco cirúrgico e um bloco de internação. Um dos destaques é o serviço de braquiterapia, voltado principalmente para a saúde da mulher, com tecnologia inédita no país voltada 100% para o SUS.

“O equipamento instalado aqui é de tecnologia avançada, e não há cinco iguais a ele em todo o Brasil, nem mesmo na rede privada”, destacou Padilha.

“Hospitais como este mostram que é possível vencer o câncer e criar uma onda de esperança”; acrescentou.

A expectativa é de que a radioterapia atinja a marca de até 60 tratamentos por dia, o que representa entre 600 e 700 novos pacientes por ano. Além disso, duas novas portarias do Ministério da Saúde foram anunciadas: uma de custeio mensal de R$ 1 milhão para o município de Lagarto, e outra que institui um modelo inédito de pactuação regional, com cotas de atendimento por estado e transporte garantido — com vans e ambulâncias adaptadas — para assegurar o acesso dos pacientes.

Desenvolvimento regional

Para o senador Rogério, o impacto do hospital vai além da saúde pública. “Esse hospital representa não só saúde de qualidade, mas também desenvolvimento econômico. Lagarto se consolida como polo de saúde, como foi Botucatu, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e a Unicamp no interior paulista. Em dez anos, Lagarto será um dos maiores polos da região Norte-Nordeste”, ressaltou o parlamentar.

A unidade também deve elevar a taxa média de cura do câncer de 50% para 75%, consolidando-se como referência em tratamento humanizado e de excelência. O projeto foi idealizado por Henrique Prata, presidente da Fundação Pio XII, responsável também pelo Hospital de Amor de Barretos, e que tem raízes em Lagarto.

Cooperação federativa

O prefeito Sérgio Reis comemorou o avanço para a cidade e reforçou o caráter cooperativo da iniciativa. “Lagarto ganha esse grande empreendimento que vai ajudar a salvar vidas, num projeto inovador que envolve a regulação de quatro estados. Serão mais de cem cidades beneficiadas com um atendimento de primeiro mundo aqui na nossa cidade”, declarou.

“A Prefeitura vai contratualizar os serviços, o Ministério da Saúde fará o financiamento e o Estado entra com a regulação. O senador Rogério Carvalho foi fundamental na construção desse entendimento”, concluiu o prefeito.

