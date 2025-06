Senador Rogério Carvalho destaca o papel estratégico do BRICS

Líder do PT no Senado defende ampliação do bloco como caminho para equilibrar a ordem global, fortalecer parcerias e impulsionar o crescimento dos países em desenvolvimento

Nesta terça-feira, 03, durante a abertura do 11º Fórum Parlamentar do BRICS, o líder do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal, senador Rogério Carvalho (PT/SE), enfatizou a relevância geopolítica e econômica do bloco formado atualmente por 11 países. Segundo ele, o BRICS tem um papel central no fortalecimento do multilateralismo e na promoção do desenvolvimento econômico sustentável de todas as nações.

“O BRICS representa uma oportunidade estratégica para o Brasil e para todos os países neste século XXI”, afirmou o senador.

Ele ressaltou que a ampliação do grupo, com a entrada de novos integrantes, contribui significativamente para o equilíbrio global. “A entrada de mais países no bloco aumenta as oportunidades tanto para os países fundadores quanto para todos os que vierem a integrá-lo”, disse.

Criado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o BRICS é um grupo de países emergentes que busca fortalecer a cooperação política, econômica e social entre seus membros. Em 2024, o bloco passou a contar com 11 países, ampliando sua capacidade de influência global. Hoje, o BRICS representa mais de 40% da população mundial, 50% do comércio internacional, mais da metade das reservas minerais do planeta e 70% da água doce disponível no mundo.

Para o líder do PT no Senado, esses números mostram a força do bloco na reorganização das relações internacionais. “Esse bloco se configura quase como uma resistência ao desmonte do multilateralismo. Estamos vendo os Estados Unidos caminharem numa direção completamente diferente daquela de que precisamos para integrar o mundo, gerar oportunidades para os países em desenvolvimento, ampliar o comércio e criar riqueza”, destacou.

Um novo modelo de cooperação global

O senador também defendeu que o BRICS é um contraponto necessário ao modelo unipolar que tem predominado nas últimas décadas. “Além de todas essas questões objetivas, existe uma anterior e fundamental: fortalecer o multilateralismo. Ou seja, o modo como os países devem se organizar de forma cooperativa, ajudando mutuamente no desenvolvimento econômico de todas as nações”, explicou.

Ainda de acordo com Rogério, o BRICS pode ser uma plataforma eficaz para a promoção de parcerias nas áreas ambiental, tecnológica e comercial, capazes de modernizar economias e melhorar a vida da população global. “Precisamos de mais cooperação, não menos. O BRICS pode liderar essa transformação e reposicionar os países em desenvolvimento no centro das decisões globais”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes/Assessoria de Comunicação