Senador Rogério Carvalho diz que depoimento de Anderson Torres será um divisor de águas na CPMI do Golpe

Na manhã desta terça-feira, 08, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) compartilhou suas expectativas em relação ao depoimento de Anderson Torres na reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), responsável por investigar os atos terroristas que ocorreram em Brasília no dia 08 de janeiro de 2023. O parlamentar demonstrou confiança de que as informações prestadas por Torres serão fundamentais para esclarecer aspectos cruciais dos eventos antidemocráticos que marcaram aquele dia.

De acordo com Carvalho, há fortes indícios de que “Torres assumiu um papel crucial durante todo esse processo e seu depoimento deve oferecer informações valiosas que podem esclarecer os eventos prévios e durante o ato antidemocrático”. “Sua participação, portanto, será um marco na busca pela compreensão completa do que ocorreu naquela data, contribuindo para a transparência e justiça no processo investigativo”, afirmou.

O senador também questionou algumas ações de Torres, durante toda a trajetória que culminou nos atos antidemocráticos. “Por que ele substituiu o comando da Polícia Militar às vésperas de 08 de janeiro? Por que ele se ausentou do Brasil tendo assumido a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que todos nós sabemos que é responsável por garantir a segurança e a ordem no Distrito Federal e na Esplanada dos Ministérios? Por que ele guardava uma minuta para garantir a legalidade do golpe como ex-ministro da Justiça?”, indagou.

Papel central

Carvalho enfatizou que Anderson Torres desempenha um papel central nos eventos em análise. “Ele é um dos personagens centrais dessa tentativa de golpe que virou um atentado no dia 08 de janeiro de 2023. Importante deixar claro que isso não foi tramado no último mês pós-eleição. Isso vem sendo tramado desde o dia em que Bolsonaro se lançou candidato a Presidente da República, porque ele dizia, através do filho dele, que bastava um cabo, um sargento, um jipe pra poder fechar o STF”, comentou.

Desse modo, continuou o senador, as investigações revelarão o envolvimento de Torres em todo esse processo. “Foi isso que eles tentaram fazer quando perderam a eleição e os fatos vão falar por si só. A gente vai revelar todo o envolvimento dele neste processo que culminou com o 08 de janeiro”, reforçou.

“A expectativa é que o depoimento de Anderson Torres arroje luz sobre os eventos que levaram aos atos antidemocráticos e possa contribuir para a compreensão plena do contexto em que ocorreram os acontecimentos de 08 de janeiro. Seguimos em busca por respostas e esclarecimentos, com o objetivo de promover a justiça e a transparência no processo investigativo”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes