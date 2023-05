Senador Rogério Carvalho garante que convocará o ex-presidente Jair Bolsonaro para depor na CPMI dos atos golpistas

Membro da CPMI dos Atos Golpistas, o senador e primeiro-secretário Rogério Carvalho (PT) afirmou, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 25, que irá convocar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para depor na comissão a respeito dos ataques aos três poderes, ocorridos em Brasília, no dia 8 de janeiro deste ano.

Na coletiva, o sergipano também expressou o desejo de convocar pessoas que estiveram envolvidas nos eventos ocorridos nos últimos cinco anos, incluindo aqueles que, durante a pandemia, seguiram orientações que resultaram em mortes no período, como Mauro Cid e General Heleno, por exemplo.

“O ex-presidente Bolsonaro está na minha lista e na lista de todo o Brasil. Ele está na lista de todos aqueles que querem ver esse episódio do 08 de janeiro publicamente revelado com toda a sua crueldade com o povo e com toda a democracia brasileira”, pontuou.

De acordo com o parlamentar, os eventos não foram um ato isolado, mas, sim, “o ponto culminante de uma série de tentativas de ataque às instituições e à democracia brasileira”. Ele cita como exemplo quando o filho do ex-presidente disse que com um jipe, dois cabos e um sargento fecharia o STF; quando o próprio Jair Bolsonaro estimulava ataques às instituições, depois o 07 de setembro de 2021; e o questionamento das urnas.

Além disso, Carvalho ressaltou que todas as ações de Bolsonaro tinham como objetivo ferir e atacar o estado democrático de direito. “É importante dizer que muitas pessoas se reuniram e trabalharam para isso. Existem documentos que comprovam isso. A CPMI tem o foco de mostrar quem esteve por trás disso tudo, tanto politicamente quanto financeiramente”, disse.

Presidida pelo senador Otto Alencar, os trabalhos da comissão iniciaram nesta quinta-feira, 25, com a participação de deputados e senadores. A duração inicial será de seis meses.

