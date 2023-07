Senador Rogério Carvalho impulsiona relações comerciais do Brasil com a Ásia e destaca pautas estratégicas para Sergipe

Ainda em missão oficial representando o Brasil, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) tem se destacado ao fortalecer os laços diplomáticos e comerciais com países da Ásia. Durante sua estadia, ele visitou a Índia e a Coreia do Sul, onde participou de discussões fundamentais sobre temas como biocombustíveis, energias renováveis e comércio bilateral. Esta semana, Carvalho desembarcou no Japão, onde discute sobre a implantação de carne bovina e produtos agrícolas brasileiros na Ásia, bem como busca investimentos para a bacia leiteira e produção de frango em Sergipe.

Na Índia, o senador engajou-se em diálogos com representantes do Brics e dos setores de transporte e industrial para discutir a revitalização e ampliação do programa de álcool do carro flex e do flex híbrido. Ele destacou a importância dessa indústria de biocombustíveis no Brasil e a relevância do aumento da produção de álcool, açúcar e outros biocombustíveis.

“A ampliação da produção de álcool, açúcar e outros biocombustíveis é de extrema importância para nossa indústria de biocombustíveis, que é uma das mais importantes do mundo”, afirmou o senador Rogério Carvalho.

Em seguida, na Coreia do Sul, Carvalho reuniu-se com investidores sul-coreanos e representantes do Korea Eximbank com o objetivo de fortalecer as relações comerciais entre os dois países. Na pauta, estiveram questões sobre a ampliação da importação de carne suína e bovina para o Brasil, buscando abrir novas oportunidades no mercado agrícola brasileiro.

Ao falar dessas discussões, o senador destacou sobre a maior abrangência da agropecuária brasileira. “Discutimos a ampliação da importação de carne suína e de carne bovina para o Brasil, buscando novas oportunidades para nossa agricultura. Além de, ainda, um projeto orçado em 120 bilhões de dólares e com duração de dez anos com a finalidade de beneficiar todos os estados brasileiros, por meio da recuperação de 40 milhões de hectares de áreas degradadas”, comentou.

Investimentos para a Bacia Leiteira de Sergipe

Atualmente no Japão, o senador Rogério Carvalho busca ampliar o mercado brasileiro, principalmente no que se refere à implantação de carne bovina e produtos agrícolas na Ásia. “Isso trará investimentos significativos para o Brasil, especialmente para a região de Sergipe, beneficiando tanto pequenos quanto grandes produtores agrícolas”, explicou.

“Isso é muito importante para nós, sergipanos, porque isso vai levar investimentos para a nossa bacia leiteira, vai levar investimento na produção de carne de frango, carne suína e aumentar o preço de alguns produtos e a rentabilidade dos nossos produtores. Isso é bom para o pequeno e para o grande produtor”, acrescentou.

Com sua presença ativa e seu engajamento nessas importantes discussões, a articulação do senador Rogério Carvalho tem sido fundamental no estreitamento das relações comerciais do Brasil com países asiáticos. “Essas iniciativas revelam o empenho do Governo Federal e do presidente Lula em reintroduzir o Brasil no cenário mundial, impulsionando a retomada da economia nacional”, pontuou.

Oportunidades para Sergipe

A missão do senador Rogério Carvalho não se encerra nesses países. E, conforme agenda de atividades oficiais, também participará de discussões na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes, onde questões cruciais, como o fornecimento de fertilizantes para o estado de Sergipe, serão abordadas.

“Todo esse esforço visa abrir novas oportunidades para o Brasil e estabelecer parcerias estratégicas que contribuirão para o desenvolvimento sustentável do país”, revelou.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação