SENADOR ROGÉRIO CARVALHO PARTICIPA DE MISSÃO AOS EUA PARA REFORÇAR DIÁLOGO E COOPERAÇÃO ENTRE PAÍSES

Líder do PT no Senado participa de agenda suprapartidária em Washington para reforçar o diálogo político e conter os impactos das tarifas norte-americanas sobre exportações brasileiras

Entre os dias 27 e 31 de julho, o senador Rogério Carvalho (PT/SE), líder do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal, integra uma missão oficial aos Estados Unidos com o objetivo de fortalecer o diálogo político e econômico entre os dois países. A viagem ocorre em meio ao agravamento das tensões comerciais após o anúncio de novas tarifas norte-americanas sobre produtos brasileiros.

A comitiva, composta por oito senadores de diferentes partidos, terá compromissos em Washington de segunda, 28, a quarta-feira, 30. A agenda inclui reuniões na Embaixada do Brasil, na sede da U.S. Chamber of Commerce e com representantes do Brazil-U.S. Business Council, além de encontros com parlamentares, empresários e organismos multilaterais.

“A participação do Senado neste diálogo é fundamental para proteger empregos e garantir que as exportações brasileiras não sejam penalizadas de forma injusta. O Brasil precisa demonstrar que está disposto a buscar soluções institucionais, técnicas e políticas”, afirmou Rogério Carvalho.

A missão, aprovada por unanimidade pelo Plenário do Senado e liderada pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), senador Nelsinho Trad (PSD-MS), tem caráter suprapartidário e busca construir pontes em meio à crise comercial que pode custar ao Brasil até R$ 175 bilhões em perdas nos próximos dez anos, segundo estimativas da Fiemg.

Setores estratégicos como máquinas agrícolas, aeronaves e proteína animal estão entre os mais afetados pelas tarifas. A retração pode impactar diretamente o PIB brasileiro e provocar desemprego em áreas de alto valor agregado.

Nos EUA, os reflexos também são preocupantes: aumento do custo de vida, escassez de insumos e queda de até 1,6% no PIB em três anos, especialmente em estados como Califórnia, Texas e Flórida. “Nossa principal missão é, portanto, defender o interesse nacional, proteger os setores que geram riqueza e emprego no Brasil e reafirmar que o caminho deve ser sempre o do diálogo, da cooperação e do respeito mútuo entre as nações”, concluiu Rogério Carvalho.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Foto: Daniel Gomes