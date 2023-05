Senador Rogério Carvalho reafirma seu compromisso ao lado de Lula e do PT durante entrega de equipamentos na Codevasf

Na manhã desta segunda-feira, 22, durante solenidade de entrega de equipamentos e veículos na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), o senador Rogério Carvalho (PT/SE) reforçou sua posição de defesa inabalável ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em um discurso contundente, o senador destacou sua confiança no líder petista e na gestão do Partido dos Trabalhadores.

Na solenidade, foram entregues mais de R$ 6 milhões em equipamentos agrícolas e veículos para 20 municípios e associações sergipanas. E, na oportunidade, Carvalho expressou suas convicções e assegurou: “Eu confio no presidente Lula e confio no governo que ele vem construindo e vou trabalhar até o fim, sem precisar de nenhum tipo de agrado e de troca para estar do lado que eu sempre estive, que é o lado do povo de Sergipe e do governo do Partido dos Trabalhadores”.

O parlamentar ressaltou sua fidelidade às suas convicções políticas, enfatizando que sua posição nunca foi influenciada por interesses pessoais: “Eu não preciso receber dinheiro, nem preciso de cargos, porque eu já nasci desse lado. Porque a minha convicção e a minha opção política já me colocaram deste lado e tenho por convicção, por vontade política e não porque alguém está me dando algo em troca”, reforçou.

A força de um líder

Para Carvalho, a força de um verdadeiro líder político reside em suas convicções e em sua postura coerente com suas crenças: “Essa é a diferença e isso é o que faz a força de um líder, de uma liderança, de um político de verdade”, contextualizou.

Ele também lembrou de sua trajetória e engajamento na defesa dos interesses do povo sergipano e da agenda do Partido dos Trabalhadores. “Nossa postura sempre foi de apoio incondicional ao presidente Lula e vem ganhando cada vez mais destaque, porque honramos a história que construímos ao lado do presidente Lula, que é uma das maiores lideranças políticas do mundo”, pontuou.

Voz ativa

Carvalho tem se posicionado como uma voz ativa em defesa da justiça social e do combate às desigualdades, sempre alinhado às propostas e ideais do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores. Sua atuação no Senado tem se pautado pela busca de soluções para os desafios enfrentados pela população sergipana e pelo fortalecimento dos programas sociais que marcaram os governos petistas.

“Por isso, reiteramos nossa disposição em trabalhar incansavelmente, sem qualquer tipo de favorecimento pessoal, a fim de cumprir nossos compromissos com a população de Sergipe e com o partido que me constituiu como ser político e cidadão”, afirmou.

Por fim, o senador Rogério Carvalho destacou a importância de líderes políticos comprometidos com suas convicções e que atuem em prol dos interesses do povo, sem se submeterem a influências externas. “Nossa posição firme em defesa do presidente Lula e do PT são reflexo da nossa crença nas ideias e propostas que o presidente sempre representou”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos