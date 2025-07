SENADOR ROGÉRIO CARVALHO RECEBE EDINHO SILVA PARA DISCUTIR O FUTURO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Líder do PT no Senado, e presidente do PT em Sergipe, Rogério Carvalho recebeu o futuro presidente do partido para debater o futuro da legenda e do país

O senador Rogério Carvalho (SE), líder do PT no Senado e presidente estadual do partido em Sergipe, recebeu nesta terça-feira (15/7), em Brasília, o presidente eleito do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, para debater os rumos da legenda.

“Edinho Silva, presidente do Partido dos Trabalhadores, me dá a honra de estar aqui em nosso gabinete. Ele que também é filiado ao partido há mais de 35 anos. Estou muito feliz de receber nosso presidente”, destacou.

O presidente do PT, Edinho Silva, aproveitou a oportunidade para tecer elogios ao trabalho realizado pelo senador Rogério Carvalho tanto em âmbito estadual, quanto na atividade legislativa, liderando a legenda no Senado Federal.

“O nosso partido tem desafios imensos pela frente. Não só nos combates aos privilégios, mas também na defesa da nossa soberania. É impossível pensarmos no fortalecimento do nosso partido sem pensarmos no seu papel enquanto liderança. Não só orgulho do povo do Sergipe, mas para todos nós do PT. Você faz a diferença aqui no Congresso Nacional”, disse.

Edinho Silva ainda enfatizou a intenção de estreitar a parceria com o líder do PT no Senado para debater os próximos passos do partido e o futuro do país.

“Quero conversar muito com você, não só o nosso futuro como partido, mas o nosso futuro enquanto país. Reafirmarmos nosso projeto reelegendo o presidente Lula em 2026”, concluiu Edinho.

