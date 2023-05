Senador Rogério Carvalho recepciona o Ministro da Educação, Camilo Santana, no estado de Sergipe

Nesta sexta-feira, 19, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) recepcionou o Ministro da Educação, Camilo Santana, que está em visita oficial ao estado para a inauguração do campus do Instituto Federal de Sergipe (IFS) no município de Poço Redondo.

Com entusiasmo, o senador ressaltou a importância da atuação do Ministério da Educação, destacando que seu mandato “segue empenhado para fomentar a educação dos sergipanos e sergipanas”. “Antes de seguir para uma agenda em Simão Dias, fiz questão de ir ao aeroporto recepcionar o Ministro da Educação, Camilo Santana, que está em Sergipe para a inauguração do Campus do IFS em Poço Redondo. Estamos unidos pela reconstrução da educação em Sergipe e no Brasil”, ressaltou.

A recepção calorosa do senador ao ministro demonstra seu comprometimento e interesse em fortalecer a educação no estado. “A inauguração do novo campus do IFS, em Poço Redondo, é um marco importante para o desenvolvimento educacional da região, proporcionando oportunidades de ensino e formação profissional para os jovens sergipanos”, reforçou o 1º Secretário do Senado Federal.

Ele comentou, ainda, que a relação entre o Ministério da Educação com seu mandato tem sido intensa na busca conjunta por melhorias na área da educação em Sergipe e no Brasil como um todo. “Os novos investimentos e projetos nessa importante área são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento social e econômico do país, e a inauguração do campus do IFS em Poço Redondo é um passo significativo nessa direção”, acrescentou.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação