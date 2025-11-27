SENADOR ROGÉRIO CARVALHO REFORÇA A MOBILIZAÇÃO PELO FIM DA ESCALA 6X1 APÓS SANÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA ZERO

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) afirmou, nesta quinta-feira, 27, que, após a sanção da lei que garante imposto de renda zero para quem ganha até R$ 5 mil, a próxima batalha no Congresso Nacional será pelo fim da escala 6×1, sem redução salarial. Para ele, a medida é um passo essencial para garantir qualidade de vida aos trabalhadores e corrigir distorções históricas nas relações de trabalho no Brasil.

Segundo o líder do PT no Senado Federal, a conquista do Imposto Zero deve servir como impulso para uma nova agenda de mobilização nacional. O senador destacou, com isso, que reduzir a carga tributária sobre os mais pobres demonstrou que mudanças estruturais são possíveis, e agora é hora de avançar. “Se reduzir impostos é possível, o fim da escala 6×1 sem redução de salário também é! Vamos fazer um amplo movimento nas redes sociais para comemorar o Imposto Zero e dizer que queremos trabalhar para viver e não viver pra trabalhar”, declarou.

“O momento é decisivo para que o Congresso e a sociedade defendam uma jornada de trabalho mais justa, compatível com o bem-estar dos trabalhadores e com o desenvolvimento econômico do país. A mobilização vai envolver sindicatos, movimentos sociais e a nossa militância, ampliando a pressão pela aprovação da nova legislação”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Foto: Daniel Gomes