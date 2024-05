SENADOR ROGÉRIO CARVALHO SE REÚNE COM SINDIPETRO E FNP E DEBATE VOLTA DA PETROBRAS PARA SERGIPE

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) recebeu em Brasília, na tarde desta terça-feira, 14, representantes do Sindicato Unificado dos Trabalhadores Petroleiros, Petroquímicos, Químicos e Plásticos nos Estados de Alagoas e Sergipe (Sindipetro AL/SE) e Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) para debater a pauta em torno da volta da operacionalização da Petrobras em sua totalidade em Sergipe. A reunião contou com a presença dos diretores Thiago Italo, Bergson Carlos, Pedro Messias, Luciano Alves e José Raimundo.

A luta pelo retorno da estatal a Sergipe tem sido encabeçada pelo senador Rogério, que busca a total reintegração das atividades no estado, tendo como principal foco a retomada do desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. De acordo com ele, esse encontro reforça a luta de seu mandato em favor dos sergipanos e sergipanas. “Discutimos sobre a retomada das atividades da estatal e apresentei um documento que recebi do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, respondendo as demandas que solicitamos. Iniciamos o movimento Volta a Petrobras com a participação de todos e este documento fala da reabertura da sede e da gerência regional Sergipe e Alagoas, além do descomissionamento das 26 plataformas, considerando a retomada da operação direta do porto”, disse.

“Este é um compromisso do presidente Lula conosco e faz parte do plano de ações para retomar a força e produção de petróleo e gás em nosso estado”, destacou.

Segundo o senador, isso deve garantir suporte à exploração de águas ultraprofundas em Sergipe. “Também dialogamos sobre a transformação da área onde está instalada a Carmo Energy, buscando garantir que essa área não seja uma área utilizada para outro fim, se não ser mantida como uma reserva ambiental da cidade de Aracaju. Além disso, dialogamos sobre investimentos na reserva Santa Isabel, transformando-a em Unidade de Referência Nacional”, revelou.

Carvalho ainda pontuou com as entidades que, no documento apresentado ao presidente da Petrobras, foi proposto a construção do gasoduto ligando a plataforma à unidade, alegando que, após devidas aprovações técnicas econômicas com a capacidade de até 18 milhões de metros cúbicos dia de gás, se estabeleça implantação do gasoduto com mais de 100 quilômetros de extensão, interligando pontos desde à área no município de Barra dos Coqueiros ao município de Japaratuba, onde será construída uma instalação denominada ponto de entrega que terá um sistema de filtragem, mediação, aquecimento, controle de temperatura e pressão de gás.

“Além disso, também temos dialogado sobre a retomada da exploração direta ou indireta da Carnalita. E já está em discussão nas instâncias superiores da companhia as alternativas para a gestão do direito minerário da Petrobras em Sergipe, que engloba a exploração de sais de potássio, como a silvinita e carnalita”, acrescentou.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes