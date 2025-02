Senador  Rogério Carvalho trabalha pela sua reeleição

O senador Rogério Carvalho (PT) parece ter conquistado o apoio à reeleição do prefeito de sua terra, Lagarto, Sérgio Reis. Em almoço com lideranças, secretários, vereadores e a vice Suely, Sérgio Reis afirmou que Rogério trabalha pela reeleição e que terá seu apoio.

Na ocasião, eles trataram do anel viário, uma obra importante que facilitará escoamento de produtos e ligará Lagarto às duas maiores BRs do Estado, a 235 e a 101.

“Esse projeto é fundamental para impulsionar o desenvolvimento local, atendendo não apenas Lagarto, mas toda a região. O trabalho do senador Rogério Carvalho no Senado Federal tem demonstrado maturidade, compromisso e um olhar atento para o desenvolvimento de Sergipe”, afirmou o prefeito.

O encontro foi mais um passo dado por Sérgio na busca por investimentos e parcerias estratégicas. Ainda nesta semana que se passou, Sérgio Reis esteve em Brasília, onde participou do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas. Na capital federal, o prefeito também se reuniu com o deputado federal Fábio Reis e com o assessor especial da Secretaria Nacional de Relações Institucionais, Mozart Sales, reforçando articulações para viabilizar recursos e projetos para o município.

