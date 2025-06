Senador Rogério comemora a geração de milhares de empregos em Sergipe com o retorno da Petrobras ao estado

Em entrevista ao Balanço Geral, da TV Atalaia, líder do PT no Senado Federal apresentou um balanço de ações do governo federal que têm beneficiado diretamente o povo sergipano com destaque para a Petrobras e Fafen

Na tarde desta sexta-feira, 06, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) concedeu entrevista ao programa Balanço Geral Sergipe, da TV Atalaia/Record TV, onde comentou os principais acontecimentos do cenário político nacional, abordou a conjuntura política local e apresentou um balanço de ações do governo federal que têm beneficiado diretamente o povo sergipano — muitas delas com sua articulação direta junto ao Governo Lula.

Na oportunidade, o parlamentar reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do Partido dos Trabalhadores em Sergipe. “O PT é um partido importante, que precisa crescer. Eu faço parte desse projeto e hoje represento um consenso entre as forças internas. Estou disposto a cumprir essa missão em nome do partido e da nossa militância”, declarou.

Rogério também destacou que, às 18h desta sexta, lideranças petistas e militantes se reunirão no Oratório do Bebé, em Aracaju, para o lançamento oficial da chapa de sua candidatura à presidência estadual do PT. “Será um ato simbólico e significativo, com todas as correntes do partido representadas, fortalecendo nosso projeto para as eleições internas do próximo dia 6 de julho”, pontuou.

Reativação da Fafen e retorno da Petrobras a Sergipe

Um dos pontos mais enfáticos da entrevista foi a reativação da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), em Laranjeiras. Rogério classificou a iniciativa como “um marco na história econômica de Sergipe”.

“A Fafen garante estabilidade na arrecadação do estado e simboliza a volta da Petrobras a Sergipe. Já estão sendo requisitados dois navios-plataforma para iniciar a produção de petróleo em Sergipe Águas Profundas, e um gasoduto de 120 km será construído para transportar o gás até o continente”, detalhou.

Segundo o senador, a produção poderá chegar a 18 milhões de m³ de gás por dia e até 240 mil barris de petróleo diários, o que representa seis vezes mais do que a maior produção já registrada no estado. Ele ainda confirmou que a presidenta da Petrobras garantiu que a Fafem estará plenamente em funcionamento até o fim do ano.

CPMI do INSS

O senador também se posicionou firmemente a favor da instalação da CPMI do INSS, que visa apurar irregularidades na concessão de empréstimos a aposentados e pensionistas.

“Mesmo não tendo assinado inicialmente, defendo com convicção essa CPI. Não é admissível retirar um centavo sequer de um aposentado sem sua autorização. Isso é só a ponta do iceberg. Há muito a ser apurado”, enfatizou.

A expectativa é que, ainda de acordo com ele, o requerimento seja lido no Senado no próximo 17 de junho, com apoio da base governista.

Trabalho em favor dos municípios e diálogo com lideranças

Rogério ainda falou sobre seu trabalho nos municípios sergipanos, destacando a chegada de 22 novas ambulâncias do SAMU, o avanço das obras do anel viário de Lagarto, além de investimentos em estradas vicinais em municípios como Estância, Propriá, Simão Dias e Poço Redondo.

“Tenho compromisso com quase todos os municípios sergipanos. Mais de 40 prefeitos já declararam apoio à minha reeleição, mas isso se conquista com trabalho, não com promessas vazias”, disse.

Ele ressaltou, em seguida, sua boa relação com gestores municipais, inclusive com a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, para quem garantiu emendas voltadas à drenagem urbana e contenção de encostas. “Aracaju é a capital mais afetada pelas chuvas, e estou aguardando apenas o retorno da prefeita para anunciar boas notícias”, revelou.

Política estadual e reeleição ao Senado

Ao falar sobre o cenário político estadual, Carvalho disse que sua atuação transcende fronteiras partidárias, sem abrir mão de seu alinhamento ao governo federal. “Sou do lado do presidente Lula, de um governo que está gerando emprego, retomando o crescimento e melhorando a vida das pessoas. Mas em Sergipe, atuo com diálogo e responsabilidade, inclusive em pautas que nos unem, como a volta da Petrobras ao estado”, declarou.

Ele também comentou que não há espaço para decisões unilaterais sobre uma eventual candidatura ao governo do estado. “Eu tenho partido. Tenho projeto. Não posso simplesmente me lançar sem antes dialogar com o PT”, enfatizou.

Rogério ainda fez questão de reconhecer a liderança do ex-prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, a quem atribuiu capacidade de transformar emendas parlamentares em obras concretas. “Se ele decidir disputar o governo, terá meu apoio total. Sei do seu potencial e da sua competência”, afirmou.

Por fim, o senador alertou para os desafios da política contemporânea e reiterou a importância da responsabilidade no debate público. “Mesmo com avanços concretos, como a reorganização da economia e a redução do déficit, vivemos tempos difíceis. Candidaturas aventureiras que prometem tudo sem responsabilidade têm força. Por isso, precisamos de projetos com causa, baseados em trabalho e compromisso com o povo”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos/Assessoria de Comunicação