Senador Rogério comemora os R$ 200 milhões que Lula mandou para Sergipe

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) celebrou, nesta quinta-feira, 09, o anúncio do presidente Lula sobre os resultados de cinco modalidades do Novo PAC Seleções, com foco nos programas Água para Todos e Cidades Sustentáveis e Resilientes.

De acordo com o Governo Federal, os investimentos têm como objetivo melhorar a qualidade de vida tanto em áreas urbanas quanto rurais, enfrentando os desafios da emergência climática e reduzindo desigualdades regionais por meio de projetos integrados, que incluem urbanização de favelas, regularização fundiária, saneamento e renovação de frotas de transporte público.

Carvalho destacou a importância desses investimentos, que chegam a quase R$ 20 bilhões em todo o país. “Esse recurso chega em boa hora para ações que priorizam regularização fundiária, novas frotas, urbanização e redução das desigualdades regionais”, declarou.

“Só para Sergipe, Lula está mandando quase 200 milhões de reais. Isso é mais uma prova de seu compromisso e amor pelos sergipanos e sergipanas”, acrescentou.

Esses investimentos, ainda segundo o senador, representam um compromisso significativo com o desenvolvimento e a melhoria das condições de vida em todo o estado, fortalecendo as comunidades tanto nas cidades quanto no campo.

“Os sergipanos não podem ser enganados nos seus municípios com discursos eleitoreiros. Quem está mandando é Lula e nesta hora todo mundo quer ser o pai da criança,” concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Ricardo Stuckert