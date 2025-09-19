SENADOR ROGÉRIO CONVOCA POPULAÇÃO SERGIPANA PARA ATO EM DEFESA DA DEMOCRACIA NESTE DOMINGO, EM ARACAJU

Manifesto em Aracaju, que acontece na praia da Cinelândia, integra a mobilização nacional do Partido dos Trabalhadores e movimentos sociais em defesa da democracia, da justiça e contra a anistia dos que atentaram contra o Estado Democrático de Direito

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) convocou, nesta sexta-feira, 19, a população sergipana para participar de um grande ato em defesa da democracia e da justiça, que acontecerá no próximo domingo, 21, a partir das 16h, na praia da Cinelândia, em Aracaju. O evento tem como pauta central a rejeição à anistia dos golpistas, além de reivindicações populares como o fim da escala 6×1, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil e a luta contra a PEC da impunidade e a PEC da anistia.

Segundo Carvalho, o momento é decisivo para o futuro do Brasil. “Você concorda que uma pessoa — ou um grupo de pessoas — que tentou matar outras, neste caso o presidente da República eleito, o vice-presidente e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não deva pagar pelos seus crimes? Essas pessoas tramaram para assassinar autoridades, destruíram o nosso patrimônio e agrediram a nossa democracia”, afirmou.

O senador destacou, ainda, que o ato em Aracaju será uma demonstração de resistência popular contra qualquer forma de retrocesso. “Se você também não acha justo, neste domingo, às 16 horas, teremos um grande ato contra a anistia, na Praia de Atalaia. Participe. Dê a sua contribuição. Vá, esteja presente. Vamos juntos contra a anistia e contra qualquer forma de impunidade”, convocou.

“Traga sua voz, sua bandeira e sua esperança. O Brasil é nosso e não vamos permitir retrocessos!”, acrescentou.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Foto: Janaína Santos