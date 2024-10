SENADOR ROGÉRIO DENUNCIA ATAQUE BRUTAL CONTRA UM MILITANTE DO PT EM ARACAJU E COBRA AÇÃO IMEDIATA DA SSP

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) manifestou, na noite desta quarta-feira, 02, seu veemente repúdio à tentativa de homicídio ocorrida durante a “Carreata Aracaju na Medida Certa”, liderada pelas candidatas do Partido dos Trabalhadores, Candisse de Lula e Professora Rosângela, no Conjunto Augusto Franco, na Zona Sul de Aracaju. Na ocasião, enquanto uma agenda política de campanha era realizada, um militante do PT foi brutalmente atropelado e arrastado por um veículo que estava plotado com a imagem do candidato a vereador Flávio da Direita Sergipana (PL).

O crime, perpetrado por um apoiador bolsonarista, foi um ato bárbaro, culminando no arrastamento da vítima até o Conjunto Orlando Dantas, distante cerca de 2km. “Esse episódio inaceitável, que poderia ter resultado em consequências ainda mais trágicas, como a morte de um de nossos valorosos companheiros, foi de uma brutalidade sem precedentes. Um crime absurdo que deve ser investigado com a urgência necessária”, declarou o senador.

Rogério Carvalho enfatizou que essa conduta violenta e odiosa não pode ser tolerada em uma sociedade como a aracajuana, que sempre prezou por seus valores democráticos. “Essas ações são manifestações claras do ódio bolsonarista e da extrema-direita, que desprezam a democracia e a liberdade de expressão. Trata-se de uma ideologia doentia e violenta que deve ser extirpada da convivência pacífica do povo de Aracaju”, reiterou.

Por essa razão, o senador exigiu que a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe e as demais autoridades competentes realizem uma investigação imediata e transparente, responsabilizando os envolvidos nesse ato covarde que atenta contra o Estado Democrático de Direito, contra a militância, e contra o Partido dos Trabalhadores. “Inclusive, nos causa estranhamento e diversos questionamentos com o fato de o indivíduo não ter sido preso em flagrante, mesmo com tantas provas e tendo ido à delegacia. Por essa razão, cobramos explicações e ações!”, afirmou.

“Não nos calaremos diante da violência. Esperamos e confiamos na justiça”, concluiu Rogério Carvalho.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes/Assessoria de Comunicação