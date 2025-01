ROGÉRIO DESTACA AÇÕES PARA FORTALECER MUNICÍPIOS E ATENDER ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO SERGIPANA

Em entrevista ao programa “Jornal da Fan”, transmitido pela Fan FM na manhã desta sexta-feira, 24, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) fez um balanço do seu mandato no Senado Federal, destacando o trabalho realizado em seu mandato para apoiar às prefeituras de Sergipe, sua busca por recursos para entidades filantrópicas e comunidades rurais, além de seu compromisso com a população mais vulnerável.

No início da conversa, Rogério ressaltou o esforço de seu mandato em fortalecer as prefeituras de todas as regiões do estado, independentemente de siglas partidárias, e destacou a parceria como essencial para transformar a vida da população.

“Tenho uma relação muito próxima com os prefeitos e sempre busco fortalecer os municípios. A transformação de Sergipe passa por essa colaboração entre as prefeituras, o governo federal e o Senado. Nossa prioridade é atender as demandas reais das cidades, sem olhar para siglas partidárias, mas sim para o impacto positivo na vida das pessoas”, afirmou.

Compromisso com entregas

Além do seu apoio fundamental para o desenvolvimento dos municípios sergipanos, o senador destacou as conquistas alcançadas em áreas como saúde, educação e assistência social, enfatizando o esforço contínuo para atender as necessidades mais urgentes da população.

“Do ponto de vista de entrega, acredito que o mandato vem cumprindo com as suas palavras e com as tarefas designadas. É óbvio que precisamos sempre nos esforçar mais e trabalhar mais para aprimorar as entregas. Esse é um dos maiores desafios: fazer com que as pessoas compreendam o impacto do trabalho do nosso mandato na vida de cada cidadã e cada cidadão sergipano”, reforçou.

Ele também enfatizou sua luta por emendas destinadas não só aos municípios, mas também a entidades filantrópicas e comunidades rurais.

“Tomarei todas as providências necessárias, sejam elas quais forem, pra garantir que o que eu assumi de compromisso, eu vou entregar. Para mim, esse é o verdadeiro significado de compromisso. Temos muitas pessoas que apoiarão as big techs, apoiarão as grandes empresas, mas quem é que irá ajudar a Dona Maria, o Seu João, os trabalhadores e as trabalhadoras e, acima de tudo, a população que realmente necessita? Nosso mandato está aí para cumprir justamente esse papel, para prevalecer as verdadeiras vontades e necessidades do povo sergipano”, destacou.

Futuro do mandato

Por fim, Rogério concluiu o bate-papo reafirmando que “seguirá trabalhando para fortalecer os municípios e atender às demandas do povo”, e que esse é a razão principal para que ele continue a lutar pela melhoria da qualidade de vida de Sergipe ao longo de 2025.

“Vou continuar dialogando com prefeitos, apoiando as entidades e garantindo que cada compromisso assumido seja cumprido. Sergipe tem grandes desafios, mas também um grande potencial. Nosso mandato está aqui para atender às demandas da população e construir um futuro melhor para o nosso estado”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos