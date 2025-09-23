SENADOR ROGÉRIO DESTACA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA ATÉ R$ 5 MIL COMO AVANÇO HISTÓRICO PARA O BRASIL

Líder do Governo em exercício no Senado Federal ressaltou que projeto garante justiça tributária e funcionará como um 14º salário para trabalhadores do Norte e Nordeste

O senador Rogério Carvalho (PT/SE), líder do governo em exercício no Senado Federal, destacou nesta terça-feira, 23, durante reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), a importância do projeto de lei que isenta do pagamento do Imposto de Renda trabalhadores com rendimentos de até R$ 5 mil mensais.

Segundo Carvalho, a proposta representa o cumprimento de uma promessa histórica de campanha e um passo decisivo para a justiça tributária no Brasil. Ele lembrou que o governo anterior, encerrado em 2022, não avançou em nenhuma medida concreta para ampliar a faixa de isenção.

“Portanto, estamos fazendo isso agora, porque esse projeto é de grande relevância para o país e extremamente importante e necessário para milhões de brasileiros e brasileiras, e hoje está sendo pautado e relatado pelo senador Renan Calheiros”, afirmou.

Impacto no Norte e Nordeste

Em outro momento, o senador enfatizou que a medida terá efeito direto na vida dos trabalhadores assalariados das regiões Norte e Nordeste, onde mais de 95% da população economicamente ativa recebe até R$ 5 mil.

“Essa isenção vai representar, na prática, um décimo quarto salário para os trabalhadores dessas regiões, que historicamente têm uma renda menor”, destacou Rogério Carvalho.

Justiça Tributária e fortalecimento da economia

Carvalho ressaltou, ainda, que a proposta se soma aos avanços da reforma tributária já aprovada pelo Congresso e que o Brasil está dando um passo histórico na tributação da renda, beneficiando diretamente os assalariados.

“Os benefícios que essa medida trará para a economia serão imensos. Estamos construindo uma verdadeira justiça tributária, e o Senado está muito bem posicionado neste momento em que a sociedade reivindica trabalho sério em favor do Brasil e dos brasileiros”, declarou.

Reforço à agenda legislativa

O líder do governo em exercício destacou que o Senado tem pautado matérias de grande interesse nacional, como a votação na CAE, a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no plenário da Casa.

“Com a aprovação da nova faixa de isenção do Imposto de Renda, o governo Lula busca aliviar a carga tributária sobre os trabalhadores de baixa e média renda, ao mesmo tempo em que avança em um modelo de tributação mais justo e progressivo”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Foto: Daniel Gomes