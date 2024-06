ROGÉRIO DESTACA LANÇAMENTO DA PRÉ-CANDIDATURA DE CANDISSE CARVALHO À PREFEITURA DE ARACAJU

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) reiterou, nesta sexta-feira, 31, a escolha do nome da jornalista Candisse Carvalho como pré-candidata do Partido dos Trabalhadores (PT) à prefeitura de Aracaju nas eleições deste ano. “A escolha de Candisse representa a união do partido e do presidente Lula em torno de uma candidatura forte e comprometida com os valores democráticos”, disse.

“Candisse é a pré-candidata do PT e de Lula, e vamos unir forças nessa caminhada em defesa da democracia, pois ela quem representa o nosso presidente nesta eleição em Aracaju”, acrescentou o senador.

Ele também informou que será realizado um grande ato na próxima sexta-feira, dia 07 de junho, no Clube Cotinguiba, em Aracaju, a partir das 17h. O evento contará com a presença de militantes e representantes do PT tanto do estado quanto de todo o país. “Será uma grande festa da democracia com a presença da militância e de representantes do PT do nosso estado e do Brasil”, destacou.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos