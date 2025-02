SENADOR ROGÉRIO DETALHA PROJETOS DO GOVERNO LULA E ANUNCIA MAIS DE R$ 120 MILHÕES EM EMENDAS PARA SERGIPE

Segundo o parlamentar sergipano, sua posição como líder do PT no Senado será um instrumento para garantir a liberação de recursos e a definição de investimentos estratégicos para o estado

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira, 07, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) apresentou os 25 projetos estratégicos do governo Lula para 2025. As iniciativas abrangem estabilidade macroeconômica, melhoria do ambiente de negócios e transformação ecológica. Entre os principais pontos, Carvalho destacou a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, a taxação dos mais ricos, a regulamentação das “Big Techs” e incentivos à sustentabilidade. Além disso, anunciou mais de R$ 120 milhões em emendas parlamentares para Sergipe, beneficiando áreas como saúde, educação e infraestrutura.

“Nosso projeto fundamental para este ano em todo o Brasil é a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Além disso, haverá uma redução significativa da alíquota para quem recebe até quase R$ 7 mil. Com essa mudança, cerca de 30 milhões de brasileiros deixarão de pagar o imposto”, afirmou o senador.

Segundo Carvalho, atualmente 45 milhões de brasileiros são contribuintes do Imposto de Renda. Com as mudanças propostas, esse número cairá para cerca de 15 milhões, garantindo isenção total para aproximadamente 28 milhões de pessoas e isenção parcial para outros 7 a 8 milhões.

Para compensar essa redução na arrecadação, o governo pretende tributar as grandes fortunas. No entanto, o senador ressaltou que essa medida não implicará sobrecarga para os mais ricos. “Essas pessoas pagarão impostos sobre rendas que hoje não são tributadas, e mesmo assim não ultrapassarão a alíquota de 27,5% já aplicada a quem ganha acima de R$ 20 mil mensais”, explicou.

Investimentos em Sergipe

O senador reforçou o compromisso de seu mandato com a viabilização de projetos fundamentais para Sergipe. Segundo ele, sua posição como líder do PT no Senado será um instrumento para garantir a liberação de recursos e a definição de investimentos estratégicos para o estado.

Entre as ações previstas, destacam-se:

Construção do gasoduto, ligando a exploração no mar ao continente;

Afretamento de duas plataformas de tratamento de gás natural;

Reabertura da sede da Petrobras em Sergipe;

Retomada da Fafen (fábrica de fertilizantes) pela Petrobras;

Duplicação da BR-235, facilitando o transporte entre o sertão e o agreste;

Construção do anel viário de Lagarto, melhorando a mobilidade urbana;

Nova BR ligando Sergipe à SE-270 e à BR-101, impulsionando a economia estadual.

As emendas parlamentares começarão a ser liberadas a partir de abril, maio e junho, fortalecendo os investimentos nos municípios e garantindo apoio às novas gestões municipais.

Compromisso com Sergipe

O senador destacou sua experiência como líder do PT no Senado durante a pandemia, período em que, mesmo na oposição, conseguiu viabilizar R$ 200 milhões para o programa Pró-Rodovias em Sergipe. Agora, com o PT no governo federal, ele afirma que há ainda mais possibilidades de destravar investimentos para o estado. “Nossa prioridade é usar todos os recursos e instrumentos disponíveis para trazer soluções concretas para Sergipe, como a retomada da Petrobras e da Fafen, os investimentos em águas profundas e a modernização da infraestrutura rodoviária”, enfatizou.

Rogério garantiu, ainda, que seu gabinete está aberto para diálogo com prefeitos, governo do estado e demais lideranças. Ele também afirmou que já conversou com quase todos os prefeitos eleitos e reeleitos em Sergipe para entender suas demandas. “O mandato é dos sergipanos, e vamos lutar para garantir investimentos que beneficiem toda a população”, declarou.

Sobre o governo do estado, o senador disse ainda não ter tido contato com o governador Fábio Mitidieri, mas ressaltou que, se houver necessidade de apoio institucional, estará à disposição. “O que importa agora não é disputa política, mas atender às necessidades do estado”, pontuou.

Infraestrutura e Rodovias

Carvalho também detalhou investimentos na infraestrutura rodoviária de Sergipe. A duplicação das rodovias federais no estado avança por etapas e já está sendo executada entre Propriá e Estância. A segunda fase, que liga Estância à divisa com a Bahia, está prevista para 2026. Além disso, o senador revelou que há esforços para federalizar a SE-270, interligando Tobias Barreto à BR-101 por Lagarto, e para duplicar a BR-235, garantindo maior integração entre as regiões do estado.

O senador finalizou a coletiva reforçando que seu trabalho visa garantir que os investimentos do governo federal cheguem tanto a Sergipe quanto ao restante do Brasil. “Não importa a filiação partidária de um prefeito ou governador, nosso compromisso é com o povo. Seja na economia, na infraestrutura ou na saúde, seguimos firmes para transformar o país e melhorar a vida dos brasileiros”, concluiu.

