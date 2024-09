SENADOR ROGÉRIO DISCUTE AMPLIAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO NORDESTE COM O MINISTRO DOS PORTOS E AEROPORTOS

Na manhã desta quarta-feira, 18, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) se reuniu com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em Brasília, para discutir a ampliação da malha viária do Nordeste. A reunião teve como foco a interligação das capitais dos nove estados da região, com vistas ao fortalecimento da infraestrutura e ao aumento do fluxo de transporte terrestre. O encontro também contou com a presença do senador alagoano Rodrigo Cunha (Podemos).

Durante a reunião, Carvalho ressaltou a importância de maiores investimentos no setor viário da região, defendendo que o Nordeste precisa seguir o exemplo de outras regiões do Brasil, como o Sudeste, onde “há maior fluxo e interligação entre as capitais, o que impulsiona o desenvolvimento econômico”. “A ampliação da malha viária e a modernização da infraestrutura logística são fundamentais para garantir a competitividade econômica do Nordeste, reduzir o custo do transporte de mercadorias e facilitar o acesso das populações às principais rotas de circulação”, ressaltou.

“Sabemos que o presidente Lula está comprometido em buscar soluções que melhorem a infraestrutura da nossa região, assim como diversas outras políticas públicas que têm alcançado e melhorado a vida do nosso povo, por isso temos a convicção de que os próximos passos incluirão estudos técnicos para viabilizar as propostas que apresentamos”, acrescentou.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes/Assessoria de Comunicação