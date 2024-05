SENADOR ROGÉRIO É DESIGNADO RELATOR DE PROJETO QUE TRANSFORMA LAGARTO EM CAPITAL NACIONAL DA VAQUEJADA

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) foi designado como relator do Projeto de Lei 3324/2019, que propõe conferir o título de Capital Nacional da Vaquejada ao Município de Lagarto. A designação, ocorrida na última terça-feira, 28, foi realizada pela Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, da qual o senador Carvalho participa temporariamente para relatar esta matéria.

“A vaquejada é uma manifestação cultural profundamente enraizada na história e na identidade do nosso povo. Conferir o título de Capital Nacional da Vaquejada ao município de Lagarto é um reconhecimento merecido pela importância e pela tradição deste evento na nossa região”, afirmou o senador.

A festividade da vaquejada é um símbolo cultural no Nordeste brasileiro, integrando esporte, tradição e cultura. A relatoria do projeto de lei pelo senador Rogério Carvalho, que é natural do município e conhece de perto a importância da vaquejada para Lagarto e para o estado de Sergipe, reforça seu compromisso com a valorização e preservação dessas tradições.

“O município de Lagarto é conhecido por realizar uma das maiores e mais tradicionais festividades de vaquejada no estado de Sergipe, atraindo participantes e espectadores de diversas regiões do Brasil, por isso, sinto-me honrado em ter sido escolhido para relatar esse projeto tão importante para o nosso estado e, especialmente, para minha terra natal“, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes