SENADOR ROGÉRIO É ELEITO PRESIDENTE DO PT EM SERGIPE EM MAIOR ELEIÇÃO JÁ REALIZADA NA HISTÓRIA DO PARTIDO

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) foi o grande vitorioso do Processo de Eleição Direta (PED 2025) do Partido dos Trabalhadores, realizado neste domingo, 06. Com apoio massivo da militância, Rogério foi eleito presidente estadual do PT em Sergipe, marcando uma nova etapa na trajetória do partido no estado.

A eleição ocorreu em 65 municípios e, até as 23h30 deste domingo, 90% das urnas já haviam sido apuradas, consolidando a vitória de Rogério Carvalho. A última parcial contabilizou 5.398 votos válidos ao parlamentar, de um total de 7.774 votos apurados para cargo de presidente estadual, evidenciando o apoio expressivo da base petista à sua candidatura.

Na oportunidade, o senador destacou a forte mobilização da militância. “Foi emocionante ver a militância comparecendo em peso. Essa vitória não é apenas minha, é do nosso coletivo, da força que vem das bases”, declarou.

Rogério Carvalho assumirá o comando do partido com o compromisso de fortalecer a organização interna, valorizar a militância de base e recolocar o PT como protagonista político em Sergipe. “Vamos reconstruir pontes, ampliar o diálogo com a sociedade e preparar o partido para os desafios que virão. O PT vai voltar a ser referência no nosso estado”, afirmou.

Com essa vitória, o senador consolida sua liderança dentro da legenda e assume papel estratégico na preparação do partido para as eleições municipais de 2026.

A apuração completa e resultado final deve ocorrer nesta segunda-feira, dia 07.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos/Assessoria de Comunicação