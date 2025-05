SENADOR ROGÉRIO É ELEITO RELATOR DA MP QUE CRIA CRÉDITO CONSIGNADO PARA TRABALHADORES DO SETOR PRIVADO

Líder do PT no Senado Federal explicou que medida pode reduzir em até 70% o custo do crédito para brasileiros endividados

O senador Rogério Carvalho (PT/SE), líder do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal, foi eleito, nesta quarta-feira, 07, relator da Comissão Mista que analisará a Medida Provisória 1.292/2025. A proposta do governo federal cria uma nova linha de crédito consignado para trabalhadores do setor privado com carteira assinada, permitindo que as operações sejam realizadas por meio de sistemas e plataformas digitais.

A MP integra o pacote de medidas do governo Lula para ampliar o acesso ao crédito a juros mais baixos, com foco nos trabalhadores formais do setor privado. Segundo Carvalho, a medida tem um potencial transformador para milhões de brasileiros.

“Não posso deixar de registrar a importância dessa medida provisória para a população brasileira, que tem arcado com juros altíssimos”, afirmou o parlamentar sergipano. “Acredito que conseguiremos reduzir em aproximadamente 70% o custo do dinheiro para quem mais precisa de crédito e o busca em momentos de dificuldade”, explicou.

Crédito mais justo e educação financeira

Para Rogério Carvalho, a medida vem em um momento estratégico e exige um debate qualificado no Congresso Nacional. “Acho que este é um momento oportuno para tratarmos de temas como a questão do crédito para profissionais que estão ocupados, que têm renda, mas que, muitas vezes, não conseguem acesso a crédito mais barato”, declarou.

O senador defendeu, também, que a concessão de crédito seja acompanhada de políticas de educação financeira. “É fundamental estarmos atentos, pois esse crédito deve vir acompanhado de educação financeira. Precisamos trabalhar essa questão para que essa iniciativa se torne uma solução para problemas acumulados ao longo dos anos — dívidas, juros impagáveis, situações que afetam a vida de milhões de brasileiros”, reforçou,

Durante a instalação da comissão, o líder do PT no Senado destacou, ainda, a importância do trabalho coletivo na construção de uma proposta sólida. “Para mim, é uma honra, porque também fui deputado junto com os colegas. Quero agradecer ao presidente pela designação e dizer que, na próxima reunião, apresentaremos o plano de trabalho”, disse.

“O presidente Lula apresenta um caminho, junto com sua equipe econômica, e cabe a nós, representantes dos estados e do povo brasileiro, aprimorar essa proposta. Devemos acolher as contribuições de diversos segmentos e aperfeiçoar essa medida provisória”, acrescentou.

No entanto, ele ressaltou que o Congresso Nacional deve atuar para entregar ao país um modelo de crédito mais justo, acessível e sustentável. “Embora seja uma iniciativa do governo, em uma democracia, cabe ao Parlamento o papel de melhorar, ajustar e entregar ao país algo melhor do que aquilo que foi inicialmente proposto — dando o primeiro passo rumo a uma nova regra para a viabilização de crédito a diversos segmentos da sociedade”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes