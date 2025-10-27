SENADOR ROGÉRIO É RECONHECIDO COMO UM DOS SENADORES MAIS INFLUENTES DO BRASIL NO PRÊMIO ELITE PARLAMENTAR

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) volta a se destacar no cenário político nacional ao ser reconhecido, em 2025, como um dos melhores e mais influentes senadores do Brasil no prestigiado Prêmio Elite Parlamentar, promovido pela consultoria política Arko Advice.

O reconhecimento reafirma o nome do parlamentar sergipano entre a elite política nacional, destacando não apenas sua atuação técnica e estratégica, mas, acima de tudo, seu olhar humano e comprometido com as causas sociais — marca registrada de sua trajetória.

Com uma atuação firme no Senado e na liderança do Partido dos Trabalhadores, Rogério Carvalho consolidou-se como uma voz ativa, sensível e transformadora dentro do Congresso Nacional. Sua atuação vai além da política tradicional: é movida pela defesa dos direitos humanos, da saúde pública e da justiça social, pautas que norteiam seu mandato desde o início.

“Este prêmio representa o reconhecimento de um trabalho coletivo, voltado para o povo de Sergipe e para todos os brasileiros que acreditam em um país mais justo e solidário. Recebo essa homenagem com gratidão e responsabilidade”, afirmou o senador.

Sobre o Prêmio Elite Parlamentar

Criada em 1997, a publicação Elite Parlamentar, da consultoria Arko Advice, é considerada uma das mais respeitadas avaliações de desempenho político do país. O levantamento identifica, anualmente, os parlamentares mais atuantes, qualificados e influentes do Congresso Nacional, reconhecendo aqueles que se destacam na formulação e condução de debates públicos relevantes.

A seleção não leva em conta ideologia ou filiação partidária. O objetivo é analisar a capacidade real de influência e articulação política, tanto das lideranças formais — que ocupam cargos de direção nas Casas Legislativas — quanto das lideranças informais, que se destacam pela atuação técnica, articulação e relevância nas discussões estratégicas do Parlamento.

Segundo a Arko Advice, identificar essas lideranças é fundamental para compreender o funcionamento e o equilíbrio do poder político no Brasil.

Reconhecimento e liderança

Desde 2019, Rogério Carvalho figura em todas as edições do ranking Elite Parlamentar, mantendo-se como uma das referências de liderança e influência no Congresso. Sua permanência na lista ao longo de sete anos consecutivos reforça uma trajetória marcada pela consistência, ética e compromisso com o interesse público.

O reconhecimento de 2025 reafirma sua liderança nacional e consolida seu papel como um dos principais representantes da política contemporânea brasileira — um senador que equilibra técnica, coragem e empatia em sua forma de atuar.

“Continuarei a honrar essa confiança com ainda mais determinação. Cada conquista é um incentivo para seguir lutando por um Brasil mais justo, humano e desenvolvido”, concluiu o parlamentar.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Foto: Daniel Gomes