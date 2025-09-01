Senador Rogério lidera última audiência pública em defesa da jornada 5×2

Debate promovido pelo líder em exercício do Governo busca garantir mais dignidade, qualidade de vida e justiça a trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, com o estabelecimento de dois dias de folga semanais para diversos setores

O Senado Federal será palco de um debate histórico nesta terça-feira, 02. O senador Rogério Carvalho (PT/SE), líder em exercício do Governo na Casa, vai conduzir a última audiência pública sobre a PEC 148/2015, que propõe o fim da escala de trabalho 6×1, modelo considerado ultrapassado para o Brasil contemporâneo. O parlamentar defende a redução da jornada para o formato 5×2, possibilitando dois dias de folga para profissionais de diversos setores, garantindo mais dignidade, qualidade de vida e justiça a trabalhadoras e trabalhadores brasileiros.

Segundo Carvalho, o encontro será uma oportunidade para ouvir representantes dos trabalhadores, da sociedade civil organizada e especialistas. O objetivo é avaliar os impactos da medida tanto para empregados quanto para empregadores, analisando experiências internacionais e o potencial de geração de empregos no país.

“A nossa luta pelo fim da jornada exaustiva de trabalho está avançando. O trabalhador brasileiro merece dignidade, tempo para viver e qualidade de vida, e isso passa por uma jornada mais justa. Estamos cada vez mais perto de transformar essa luta em realidade”, afirmou o senador.

Carvalho destacou, ainda, que o debate não é apenas trabalhista, mas também social e humano. Ele reforçou que a construção de um novo modelo de jornada busca equilibrar desenvolvimento econômico e justiça social.

“Este é o momento de ampliar a compreensão sobre os benefícios e desafios dessa mudança. A escala 6×1 é um resquício de um modelo que privilegia o lucro acima das pessoas. Nós defendemos um Brasil onde o crescimento econômico caminhe junto com a valorização do trabalho e da vida”, declarou.

O senador também enfatizou que a PEC 148/2015 é um passo fundamental para o futuro do trabalho no país. “Não se trata apenas de reduzir horas de trabalho, mas de garantir mais saúde, produtividade e oportunidades. Queremos um Brasil onde homens e mulheres tenham tempo para a família, para o estudo, para o lazer e para a construção de um projeto de vida digno”, ressaltou.

“Essa é uma bandeira de quem acredita em justiça social e em um futuro mais humano para todos”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes/Assessoria de Comunicação