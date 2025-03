SENADOR ROGÉRIO PARTICIPA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA O NOVO COMPLEXO DO HU DE LAGARTO

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) participou, na manhã desta sexta-feira, 14, da solenidade de assinatura da Ordem de Serviço para a construção do Complexo Administrativo, Ensino, Pesquisa e Imagem (CAEPI) do Hospital Universitário de Lagarto (HU-UFS/Ebserh).

A obra, viabilizada pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), representa um grande avanço para a estrutura acadêmica e assistencial do hospital, fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS) e a formação de novos profissionais de saúde em Sergipe.

Durante o evento, que contou com a presença de diversas personalidades políticas, incluindo o Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, senador destacou a importância da nova estrutura para a consolidação de Lagarto como um dos polos de saúde do Nordeste.

“Hoje é um dia histórico para Lagarto. Estamos aqui para assinar a ordem de serviço da construção do CAEPI, um passo fundamental para o crescimento do Hospital Universitário de Lagarto. Desde a federalização deste hospital, há quase dez anos, sabíamos da importância de estruturar essa unidade não apenas para assistência, mas também para o ensino e a pesquisa”, ressaltou Rogério Carvalho.

A expansão do hospital se tornou essencial com o crescimento da unidade e a chegada da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). A nova estrutura irá abrigar áreas administrativas, laboratórios e espaços dedicados à pesquisa, além de fortalecer os serviços de diagnóstico por imagem.

Referência

O senador também destacou que a criação do Hospital Universitário serviu como referência para a requalificação de todos os hospitais regionais de Sergipe, como os de Estância, Propriá e Nossa Senhora da Glória, além das UPAs e policlínicas do estado.

“O CAEPI representa mais um avanço nesse processo, fortalecendo ainda mais Lagarto como referência em saúde, ensino e pesquisa. Mas a nossa luta não termina aqui! Precisamos garantir que os investimentos federais continuem chegando para consolidar essa cidade como um dos grandes polos de saúde do Nordeste”, afirmou.

Educação e Saúde de mãos dadas para o desenvolvimento de Sergipe

Presente na solenidade, o reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Valter Joviniano, destacou o impacto positivo da obra para o ensino e a formação de novos profissionais da saúde.

“Quando o hospital foi incorporado à universidade, sabíamos que se tratava de uma unidade voltada para a assistência. No entanto, precisávamos de uma estrutura que também contemplasse o ensino e a pesquisa. Fico muito feliz que, após praticamente dez anos da incorporação do Hospital Universitário pela UFS, finalmente possamos iniciar essa obra”, declarou.

A nova estrutura hospitalar não apenas ampliará a capacidade de ensino da UFS, mas também descentralizará os atendimentos de saúde na região, fortalecendo o atendimento à população do interior do estado.

Melhoria na assistência à população e modernização dos serviços

O presidente da Ebserh, Arthur Chioro, também ressaltou que a construção do CAEPI garantirá uma infraestrutura moderna para exames e diagnósticos, impactando diretamente a qualidade dos serviços prestados à população.

“Além do espaço para ensino e pesquisa, o novo Centro de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (CAEPI-DT) será construído, incluindo uma estrutura moderna para exames como ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio-X digital, endoscopia e colonoscopia, além de ampliar a área ambulatorial, que hoje é bastante limitada”, explicou Chioro.

Com a construção do novo complexo, será possível expandir a oferta de leitos hospitalares, permitindo que mais pacientes sejam atendidos com qualidade e eficiência. “A liberação de espaços internos no hospital permitirá a criação de mais 30 novos leitos hospitalares. Com isso, o Hospital Universitário de Lagarto entrará em uma nova fase, elevando o patamar de assistência na região e fortalecendo o papel da UFS no ensino, na pesquisa e no atendimento ao SUS”, acrescentou o presidente da Ebserh.

Investimentos federais garantem fortalecimento do SUS em Sergipe

A obra do CAEPI será viabilizada com um investimento de R$ 39,8 milhões do PAC, reforçando o compromisso do Governo Federal com o fortalecimento do SUS e a melhoria da saúde pública em Sergipe.

Para Rogério Carvalho, a iniciativa representa mais um passo na transformação de Lagarto em um polo de referência na saúde, que já conta com importantes conquistas, como a implantação do Hospital do Amor de Barretos na cidade.

“O presidente Lula tem um compromisso com Sergipe, e a vinda dele para a inauguração do Hospital do Amor de Lagarto será um marco para o desenvolvimento da nossa região. Precisamos continuar trabalhando para fortalecer a infraestrutura da cidade e garantir que os investimentos para Lagarto aconteçam agora”, afirmou o senador.

Ele também defendeu a ampliação da infraestrutura viária da região, com a extensão da BR-349 até Lagarto, facilitando a integração da cidade com os estados da Bahia, Alagoas e Pernambuco e garantindo acesso a mais de 2,5 milhões de pessoas ao atendimento de qualidade que será oferecido pelo hospital.

Homenagens e compromisso com o futuro de Lagarto

Durante seu discurso, Rogério Carvalho homenageou Juquinha, um dos responsáveis por essa conquista para Lagarto, e também fez referência ao ex-governador Marcelo Déda Chagas, que teve um papel fundamental na transformação do sistema de saúde do estado.

“Apresentamos um projeto de lei para incluir Marcelo Déda no Panteão dos Heróis e Heroínas do Brasil, como reconhecimento pelo seu legado inestimável para Sergipe. O que estamos vivendo hoje não é um evento isolado, mas um processo contínuo de desenvolvimento para que Lagarto se consolide como a maior cidade do interior de Sergipe e um polo de referência em saúde e educação no Nordeste”, concluiu o senador.

Com a nova estrutura do Hospital Universitário de Lagarto, o campus da Universidade Federal de Sergipe e o Hospital do Amor, a cidade se fortalece como um centro estratégico para a saúde e o ensino no estado. O compromisso do senador e do Governo Federal é garantir que o desenvolvimento de Lagarto continue nos próximos anos, trazendo mais investimentos, infraestrutura e qualidade de vida para a população.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Foto: Janaína Santos