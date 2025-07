SENADOR ROGÉRIO RESSALTA COMPROMISSO DA COMITIVA COM O DIÁLOGO E FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES BILATERAIS

Líder do PT no Senado destaca trabalhos dos senadores brasileiros em Washington na tentativa de reverter sobretaxa de Trump e comenta impacto direto nas exportações da indústria brasileira

Em meio à crise gerada pela decisão do governo Donald Trump de aplicar uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) tem se destacado como uma das principais vozes da comitiva de senadores enviada aos Estados Unidos para negociar a suspensão da medida. Em entrevista à Rádio Fan FM, nesta terça-feira, 29, ele relatou os bastidores da missão e denunciou os impactos da taxação não só para o Brasil, mas também para o próprio setor produtivo norte-americano.

“O Brasil tem um déficit de 27 bilhões de dólares na balança com os EUA. Quem mais vende para nós são eles. Essa sobretaxa é injustificável — técnica e economicamente. E, nos bastidores, a responsabilidade por esse desgaste está sendo atribuída à família Bolsonaro”, afirmou Rogério.

Protagonismo na diplomacia parlamentar

Líder do PT no Senado Federal, Carvalho tem exercido um papel articulador na missão parlamentar, participando de algumas das principais conversas com setores industriais americanos e jornalistas internacionais.

“A nossa função aqui é esclarecer, desmontar narrativas falsas e construir pontes. O setor empresarial americano está perplexo com a decisão de Trump. Muitos nos pediram ajuda para evitar prejuízos bilionários”, explicou o senador.

”Eduardo Bolsonaro sabota o Brasil”

Durante a entrevista, o senador também denunciou a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL/SP), que, segundo ele, estaria agindo nos bastidores para enfraquecer as tratativas da comitiva.

“Eduardo Bolsonaro está cumprindo o papel de sabotar os interesses nacionais. Ele transforma uma medida tarifária em chantagem política contra a economia, contra os empregos, contra a vida do povo brasileiro. E, ainda assim, a nossa comitiva é plural: temos senadores do PT, do PL, do MDB, do PP, do PSD. Estamos unidos pelo Brasil”, disse.

Lula está disposto a negociar, mas sem submissão

Rogério ainda comentou a disposição do presidente Lula em dialogar diretamente com Donald Trump, mas ressaltou que o Brasil não aceitará ser humilhado. “O presidente Lula está aberto, disposto a negociar, mas não vai se submeter a condições desiguais. O Brasil é um país soberano. Não aceitamos ser tratados com desrespeito”, destacou.

“O bloqueio não é nosso, vem de lá. Há uma chantagem em curso”, reforçou.

Saída do Mapa da Fome fortalece a imagem do Brasil

Ao final da entrevista, o líder do PT no Senado comentou o anúncio feito pela ONU de que o Brasil saiu novamente do Mapa da Fome. Para ele, essa conquista fortalece o país diante do mundo e mostra o contraste entre os projetos em disputa.

“Em dois anos e meio, tiramos 29 milhões de pessoas da fome. Isso mostra o quanto a reconstrução do Estado e o compromisso com a dignidade humana fazem diferença. Esse é o Brasil que estamos defendendo aqui”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes