ROGÉRIO REÚNE MAIS DE 40 PREFEITOS DURANTE JANTAR EM BRASÍLIA E REFORÇA COMPROMISSO COM OS MUNICÍPIOS

Na noite da última terça-feira, 20, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) promoveu uma grande confraternização em Brasília com mais de 40 prefeitas e prefeitos de Sergipe, além de diversas lideranças políticas do estado.

O encontro aconteceu paralelamente à 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, maior evento municipalista da América Latina, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

O gesto político evidenciou a força e a articulação do senador Rogério Carvalho, que tem se consolidado como um dos principais defensores dos interesses dos municípios sergipanos no Congresso Nacional. Com forte presença e prestígio junto a prefeitos e lideranças, Rogério reforçou seu compromisso com o fortalecimento do pacto federativo e a melhoria das condições de vida nas cidades de Sergipe.

“A minha luta no Senado é, sobretudo, para garantir que os municípios tenham mais recursos, mais autonomia e mais dignidade para cuidar da população. Essa confraternização é um símbolo da nossa união em defesa de Sergipe e do povo sergipano”, afirmou o senador.

Durante o encontro, Carvalho destacou a importância de uma atuação parlamentar conectada com a realidade local e próxima dos gestores municipais. “Prefeitas e prefeitos conhecem de perto os desafios da população. Por isso, escutar, dialogar e construir soluções com eles é o caminho para fazer política de verdade. Meu mandato segue comprometido com essa escuta ativa e com a busca incessante por investimentos para os nossos municípios”, ressaltou.

“Esse momento mostra que Sergipe tem voz em Brasília. E essa voz é coletiva, construída com cada liderança que luta por um estado mais justo e desenvolvido”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes