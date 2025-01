ROGÉRIO SE REÚNE COM CHEFE DA EMBRAPA E DISCUTE ESTRATÉGIAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO DA EMPRESA

Nesta quarta-feira, 16, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) se reuniu com a chefe-geral da Embrapa Tabuleiros Costeiros, Tereza Cristina de Oliveira, para dialogar sobre a situação atual da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e buscar estabelecer estratégias com foco no fortalecimento da instituição.

O encontro também teve como foco a importância de aumentar o orçamento da Embrapa para garantir que continue a cumprir sua missão de promover a soberania e segurança alimentar do Brasil.

Segundo Carvalho, a Embrapa tem desempenhado um papel essencial no atendimento das necessidades da produção rural do país há décadas, destacando que a empresa sempre esteve preparada para enfrentar novos desafios, trazendo soluções tecnológicas inovadoras em parceria com agricultores e outros colaboradores. Essas inovações, de acordo com ele, não só ajudaram a baratear o custo da alimentação das famílias brasileiras, mas também consolidaram o Brasil como uma potência agropecuária mundial. “Portanto, é importante que a Embrapa tenha as condições materiais necessárias para continuar atendendo as demandas da sociedade. O trabalho da Embrapa é fundamental para a soberania e segurança alimentar do país, e para isso, precisamos garantir recursos adequados,” afirmou.

“A empresa é uma peça-chave no cenário agropecuário nacional e internacional, e seu fortalecimento é vital para enfrentar os desafios futuros, incluindo os relacionados às mudanças climáticas e à segurança alimentar”, acrescentou.

Durante o encontro, Tereza Cristina de Oliveira reforçou a importância do apoio do senador. “A Embrapa vem atuando no limite orçamentário, muito aquém do que ela necessita, por isso viemos pedir o apoio do senador, por conta do prestígio dele, para nos ajudar enquanto instituição a solucionar essa pendência que está desde 2024. Sabemos que, com suas articulações e defesa da Embrapa, ele pode fazer a diferença,” disse.

Ela comentou, ainda, o papel fundamental do senador em levar a questão aos ministros e ao presidente. “O senador fez grandes discursos mostrando a importância da Embrapa no cenário nacional e internacional. A ideia é que ele nos ajude a apresentar essa situação ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e ao próprio presidente Lula. Com isso, buscamos uma solução para termos uma Embrapa mais forte e pronta para enfrentar os desafios do ano de 2025, um ano crucial para discussões sobre mudanças climáticas e segurança alimentar”, pontuou.

“O senador gosta da Embrapa e entende a atuação estratégica da empresa em temas importantes para a agropecuária brasileira. Nesse nosso encontro, ele se mostrou muito disposto a fazer todas as articulações necessárias para tirar a Embrapa da situação em que se encontra hoje”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos/Assessoria de Comunicação