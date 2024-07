ROGÉRIO SE REÚNE COM MINISTRO DA EDUCAÇÃO E DEBATE INVESTIMENTOS DO PRESIDENTE LULA NO SETOR EM SERGIPE

Encontro focou na implantação dos campi do IFS em Aracaju e Japaratuba e instalação do campus da UFS em Estância

Nesta quinta-feira, 04, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) participou de uma reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana, para discutir a implantação de novos campi do Instituto Federal de Sergipe (IFS) em Japaratuba e Aracaju, além do campus da Universidade Federal de Sergipe (UFS) no município de Estância. Durante o encontro, Rogério Carvalho enfatizou a importância de localizar o campus do IFS na zona norte da capital sergipana, uma área menos favorecida economicamente.

“Em Aracaju, tudo está se concentrando na zona sul, e empreendimentos públicos na zona norte podem melhorar as condições de vida e as oportunidades de trabalho para essa população”, afirmou o senador.

Já sobre a unidade do IFS em Japaratuba, Carvalho destacou a necessidade de que o empreendimento público esteja situado em uma área que facilite a vida dos moradores, aumente o sentimento de pertencimento e promova outras atividades econômicas na região. “A localização deve ser estratégica para trazer melhorias e oportunidades para a comunidade local”, acrescentou.

Em relação ao campus da UFS em Estância, o senador defendeu que a nova unidade se concentre em áreas como engenharia, mecatrônica e administração, visando a formação de profissionais qualificados para a indústria. “Já temos o campus da saúde em Lagarto, especializado nessa área, e o campus do Sertão, voltado para ciências agrárias. Portanto, em Estância, é importante que seja direcionado para áreas como engenharia, mecatrônica e administração, visando a formação de quadros para a indústria”, explicou.

Ainda durante a reunião, também foram abordados outros temas ligados à ampliação de investimentos voltados à educação superior em Sergipe. “Dialogamos sobre os investimentos que o presidente Lula tem feito no estado de Sergipe através do MEC, em diversos programas, como o governo da escola, educação em tempo integral e modernização das escolas”, concluiu o senador Rogério Carvalho.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes