SENADOR ROGÉRIO SE REÚNE COM MINISTRO DO TURISMO PARA GARANTIR INVESTIMENTOS NOS FESTEJOS JUNINOS DE SERGIPE

Na tarde desta quarta-feira, 26, o senador Rogério Carvalho (PT/SE), líder do PT no Senado Federal, se reuniu com o ministro do Turismo, Celso Sabino, para tratar de investimentos voltados à realização dos festejos juninos nos municípios sergipanos. A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar com o fortalecimento da economia do estado, garantindo incentivos fundamentais para um dos eventos mais tradicionais e culturalmente importantes de Sergipe.

Reconhecendo a importância dos festejos juninos para a geração de emprego e renda, Carvalho destacou a necessidade de apoio federal para ampliar a estrutura dos eventos, potencializando o setor do turismo e beneficiando comerciantes, artistas locais e a população em geral. “O São João é um patrimônio do nosso povo, uma festa que movimenta a economia, atrai turistas e fortalece nossa identidade cultural. Precisamos garantir os investimentos necessários para que os municípios sergipanos realizem grandes festas e impulsionem o desenvolvimento local”, afirmou o senador.

Além disso, o líder do PT no Senado reforçou a importância de políticas públicas voltadas para o setor turístico, enfatizando que os investimentos no São João impactam diretamente diversos segmentos da economia, como hotelaria, transporte, gastronomia e comércio. O parlamentar tem atuado ativamente para assegurar que Sergipe receba recursos que estimulem o crescimento sustentável e a valorização das festividades regionais.

“Quando investimos no São João, investimos no pequeno comerciante que vende sua comida típica, no artesão que expõe seu trabalho, no artista que sobe ao palco e em toda a rede que movimenta a festa. O impacto econômico e social é gigantesco, e é nosso dever garantir que essa tradição continue forte e gerando oportunidades”, ressaltou Rogério.

Além da pauta junina, o senador também destacou a necessidade de um plano estratégico para o turismo em Sergipe, com ações que extrapolem o período festivo e fortaleçam o setor ao longo do ano. “Sergipe tem um potencial turístico imenso, mas precisa de investimentos contínuos e planejamento estruturado. O São João é um dos motores da nossa economia, mas queremos ir além, garantindo que nosso estado seja um destino atrativo durante todo o ano”, pontuou.

“Esses nossos esforços demonstram um compromisso firme com o desenvolvimento de Sergipe, aliando cultura, economia e políticas públicas para garantir que os festejos juninos continuem sendo uma referência nacional e um motor de crescimento para o estado”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Foto: Daniel Gomes