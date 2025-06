ROGÉRIO SE REÚNE COM MINISTÉRIO DAS CIDADES E REAFIRMA COMPROMISSO COM O DESENVOLVIMENTO DE ESTÂNCIA

Durante reunião, líder do PT no Senado Federal articulou recursos para obras de infraestrutura e habitação e reforçou apoio à gestão do prefeito André Graça

Nesta quarta-feira, 04, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) participou de uma reunião no Ministério das Cidades, em Brasília, para tratar de projetos prioritários para o município de Estância, no sul sergipano. A agenda teve como foco a viabilização de recursos federais destinados a obras de infraestrutura urbana e habitação que possam melhorar significativamente a qualidade de vida da população estanciana.

Durante o encontro, o senador reafirmou seu compromisso com o prefeito André Graça e com o desenvolvimento da cidade, destacando a importância da parceria entre os governos municipal, estadual e federal para atender às demandas locais.

“Estamos na luta, na batalha, para garantir os investimentos que Estância precisa. O povo estanciano é forte, trabalhador e merece viver em uma cidade cada vez mais estruturada e com mais oportunidades. Esse é o nosso compromisso”, afirmou Rogério Carvalho.

O senador também destacou que seguirá atuando firmemente para que os projetos saiam do papel. “Estância pode contar comigo. Não mediremos esforços para atrair os recursos necessários, porque acreditamos no potencial da cidade e na capacidade do seu povo de transformar a realidade com dignidade e trabalho”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Marcelo Camará/Divulgação