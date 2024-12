SEPLAN ENCERRA CICLO DE ENCONTROS BIMESTRAIS DE 2024 COM REDE DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DE SERGIPE

A Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) realizou na última quarta-feira, 11, o sexto e último encontro de 2024 da Rede Estadual de Planejamento e Orçamento. Foram reunidos titulares e suplentes em um dia inteiro de alinhamentos importantes acerca das temáticas. O foco deste encontro foi tratar sobre a segunda etapa do Planejamento Estratégico para o biênio de 2025-2026.

Além disso, foi destacada a construção do quadro de metas e da reflexão acerca do foco no resultado, destacados pelo secretário da Seplan, Julio Filgueira. “Encerramos o ano de 2024 fazendo um balanço dos últimos meses de trabalho, de monitoramento estratégico e acompanhamento das metas. Tudo isso confirma que a ideia de termos uma Rede foi acertada, fundamental para estruturar nosso trabalho. Os anos de 2025 e 2026 prometem ser de muita realização, com foco no resultado”, ressaltou o secretário.

Outro tema importante apresentado à Rede foi a importância da Plataforma Target para o monitoramento ativo dos projetos do Governo do Estado, além de um balanço das metas do primeiro biênio e a construção do quadro de metas do segundo biênio.

Para o subsecretário de Planejamento e Monitoramento Estratégico (SPME) da Seplan, Alberto Araújo, o momento foi fundamental para promover um melhor alinhamento entre a Rede, com foco no aprimoramento para a implantação dos projetos e metas do governo.

“Foi um dia para fazermos o balanço do primeiro biênio e olhar para as perspectivas do quadro de metas do segundo biênio. Importante também para estarmos próximos à Rede, fortalecendo esse trabalho e mostrando que em 2025, continuaremos firmes no intuito de planejar e contribuir para que esse planejamento saia do papel”, ressaltou.

O sexto Encontro Bimestral da Rede trouxe ainda o orçamento do Governo do Estado em perspectiva. Foi feito um traçado do trabalho realizado ao longo de 2024 e das ações relacionadas a 2025, tendo em vista a preparação para o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 e do monitoramento orçamentário feito com as secretarias e órgãos. Além disso, a Secretaria de Transparência e Controle (Setc) dialogou com os titulares e suplentes da Rede sobre boas práticas para o relatório de gestão, com os servidores Rafael Pereira e Sheila Macedo.

Produtividade com uso de IA

A Seplan também proporcionou ao público paineis com convidados externos, visando uma capacitação da Rede em Inteligência Artificial com objetivo de melhorar a produtividade no ambiente de trabalho. O painel foi ministrado pelo comunicador e professor Marcolino Joe, que realizou atividades práticas com os presentes.

“Foi incrível ter a oportunidade de dialogar com essa rede de servidores e ver que as pessoas puderam entender mais sobre essas ferramentas e como elas podem ajudar, facilitar o dia a dia do serviço público. Isso significará um melhor serviço prestado à população sergipana”, disse ele.

Rede Estadual de Planejamento e Orçamento

Ao longo do ano, a Seplan realizou seis encontros bimestrais com foco no alinhamento contínuo da Rede, promovendo momentos de aprendizado e diálogo, além de capacitações sobre temas relacionados ao planejamento e orçamento das secretarias e órgãos do Governo do Estado.

A Rede de Planejamento e Orçamento é composta por servidores que fazem parte das diretorias de Planejamento das secretarias e órgãos do Estado. A implantação da Rede de Planejamento e Orçamento ocorreu em fevereiro, com o 1º Seminário de Gestão Estratégica, seguido das reuniões bimestrais realizadas em abril, junho, agosto, outubro e dezembro, bem como outras atividades de capacitação e orientação.

“Esse último encontro vem consolidar todas as ações que vêm sendo realizadas ao longo do ano, em especial para a Setc, que através da Rede, ficou muito bem definido o que é planejamento e o que é controle. Eles precisam andar lado a lado, e fizemos isso ao longo deste ano. A Rede vem fortalecer toda essa gestão”, afirmou a representante da Diretoria de Planejamento (Diplan) da Setc, Sheila Macedo.

