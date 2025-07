SERGAS FIRMA PARCERIA COM INOVASE PARA QUALIFICAÇÃO DE JOVENS EM TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO EM SERGIPE

A Sergipe Gás S/A (Sergas) firmou uma importante parceria com o Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase) para apoiar o Programa Jovem Tech, iniciativa voltada à qualificação de jovens aracajuanos nas áreas de tecnologias digitais, empreendedorismo e cidadania.

Por meio do acordo, a Sergas irá conceder bolsas para cinco estudantes, que terão a missão de desenvolver uma solução na área de tecnologia da informação, com foco em desafios da própria Companhia. Os jovens serão selecionados pelo Inovase e terão entre 16 e 21 anos.

O curso terá duração de oito meses e vai além das habilidades técnicas: os participantes serão capacitados em soft skills, competências comportamentais cada vez mais exigidas pelo mercado de trabalho. As atividades serão realizadas no Caju Hub, espaço de inovação localizado na Orla de Atalaia, além de visitas técnicas à sede da Sergas, proporcionando aos estudantes um contato direto com o dia a dia da empresa.

Para o diretor-presidente da Sergas, Alan Lemos, a iniciativa representa uma oportunidade de cooperação com uma entidade que promove o empreendedorismo e a inovação, contribuindo diretamente com o desenvolvimento do estado.

“O Termo de Parceria assinado com o Inovase é muito importante para a Sergas, porque ele possibilita uma cooperação com uma entidade que promove o empreendedorismo e a inovação. Por meio desse instrumento, vamos receber um grupo de cinco estudantes que estarão aqui se dedicando aos desafios que a Companhia tem na área tecnológica. Após esse conhecimento adquirido, eles buscarão soluções técnicas que permitam à Sergas seguir como empresa que busca o desenvolvimento do estado”, destacou.

De acordo com a gestora de inovação do Inovase, Gabriela Resende, os estudantes selecionados vão encarar um desafio prático, pensado especialmente para fomentar o aprendizado e, ao mesmo tempo, beneficiar a empresa parceira. “Nós iremos selecionar cinco alunos com idade de 16 a 21 anos para desenvolver um desafio de baixa complexidade para a Sergas, o que será de extrema importância para a formação desses jovens e também para a Companhia”, afirmou.

Com a parceria, a Sergas reforça seu compromisso com a inovação, a responsabilidade social e o incentivo à formação de jovens talentos, contribuindo para a construção de um futuro mais tecnológico e inclusivo em Sergipe.

