SERGAS PRORROGA AS INSCRIÇÕES E PROVA PARA CONCURSO PÚBLICO COM VAGAS PARA OS DIVERSOS CARGOS

A Sergipe Gás S/A (Sergas) informa que a data de inscrição do concurso público referente ao Edital 001/2024 foi prorrogada para o dia 2 de agosto. Por consequência, a data da prova também foi prorrogada para o dia 25 de agosto. As taxas de inscrição são de R$ 115,00 para cargos de nível superior e R$ 95,00 para cargos de nível médio. Os candidatos interessados podem obter mais informações e acessar o edital completo no site www.sergas.ieses.org.

A prorrogação deveu-se às inúmeras solicitações feitas por potenciais candidatos ao concurso público que será realizado pela distribuidora sergipana de gás. Além de proporcionar mais tempo para os candidatos se inscreverem, também permite uma agenda de estudos mais confortável.

As oportunidades são distribuídas entre cargos de nível superior e médio, com uma série de benefícios para os futuros funcionários.

Para nível superior, estão disponíveis as seguintes vagas: uma vaga para Analista Organizacional (Administração), com salário de R$ 6.780,85 e jornada de 40 horas semanais; uma vaga para Analista Organizacional (Ciências Contábeis), com salário de R$ 6.780,85 e jornada de 40 horas semanais; e duas vagas para Engenheiro Mecânico, com salário de R$ 10.287,45 e jornada de 40 horas semanais.

Para nível médio, as vagas disponibilizadas são as seguintes: uma vaga para Assistente Organizacional, com salário de R$ 3.794,39 e jornada de 40 horas semanais; uma vaga para Técnico em Segurança do Trabalho, com salário de R$ 4.743,72 e jornada de 40 horas semanais; e uma vaga para Técnico em Mecânica ou Eletromecânica, com salário de R$ 4.743,72 e jornada de 40 horas semanais.

Ainda são oferecidos benefícios como participação nos resultados em função de cumprimento de metas, seguro de vida em grupo, assistência médica e odontológica extensiva aos dependentes legais, auxílio alimentação/refeição, gratificação de férias e adicional de ⅓, e previdência privada.

Foto: Arthuro Paganini