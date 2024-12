SERGAS RECEBE AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DE OBRAS DE INSTALAÇÃO DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

O município de Lagarto celebrou, na manhã desta terça-feira, 17, um momento histórico com a entrega da Licença Ambiental que autoriza o início das obras para a chegada do gás natural à região.

O projeto de expansão do gás natural terá início na indústria Maratá, empresa que atua como âncora do empreendimento. A expectativa é que, em breve, outros setores do município também sejam beneficiados, incluindo hospitais, comércios, postos de combustível, condomínios residenciais e empreendimentos diversos.

O projeto prevê a construção de uma estação de descompressão e o fornecimento inicial de 10 mil metros cúbicos de gás natural por dia. A previsão é que o fornecimento comece em maio de 2025.

O documento de autorização foi entregue pela prefeita Hilda Ribeiro ao diretor-presidente da Sergipe Gás S/A (Sergas), José Matos, em um ato que contou também com a presença do diretor técnico e comercial da companhia, Álvaro Moraes. Na ocasião, José Matos destacou a importância do momento. “Foi com muita satisfação que recebemos das mãos da prefeita Hilda Ribeiro esse importante marco para o município de Lagarto. O gás está chegando e, com ele, vêm o desenvolvimento, novas indústrias e mais empregos”, colocou.

A prefeita Hilda Ribeiro reforçou a relevância do gás natural para o progresso da cidade. “Este é um momento histórico para Lagarto. A chegada do gás natural abrirá novas oportunidades, fomentará o crescimento econômico, gerará empregos, melhorará a infraestrutura e a qualidade de vida dos lagartenses. Agradeço à Sergas e ao Grupo Maratá por tornarem isso possível”, disse.

Investimentos

O plano de expansão da rede de gás natural para o interior é ambicioso. Para 2025, estão previstos investimentos de R$ 25,5 milhões em obras de ampliação da infraestrutura de distribuição de gás. Essa iniciativa reafirma o compromisso do Governo de Sergipe, por meio da Sergas, com o crescimento sustentável e a modernização das cidades, garantindo que o gás natural seja um importante aliado no desenvolvimento econômico, energético e social da região.

Lagarto, com a chegada do gás natural, posiciona-se como um município promissor no cenário energético, pronta para atrair novos empreendimentos e oferecer melhores condições de vida à sua população.

Foto: Ascom/Sergas

Por André Carvalho