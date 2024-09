SERGIPANO SERÁ PALESTRANTE DE UM DOS EVENTOS MAIS INFLUENTES SOBRE EMPREENDEDORISMO NO BRASIL

Nos próximos dias 26, 27 e 28 de setembro será realizado um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil: o HJ Conference 2024, que acontecerá em Concórdia, Santa Catarina. Em sua 9ª edição, o evento promete reunir participantes de todo o país para três dias de intensas atividades, com palestras, painéis de debate, workshops e experiências inovadoras que abordarão os principais desafios e oportunidades do mundo dos negócios.

Entre os destaques deste ano está a presença do sergipano Marcolino Joe, especialista em marketing digital e inteligência artificial, que vem ganhando destaque nacional com suas abordagens inovadoras e dinâmicas sobre o uso da tecnologia no mercado. Marcolino será um dos palestrantes convidados e participará de um dos painéis mais aguardados, que tratará de inovação e inteligência artificial aplicada aos negócios.

Conhecido por sua habilidade em ensinar de forma prática como automatizar tarefas e personalizar conteúdo com o uso de IA, Marcolino Joe tem sido uma figura influente no cenário de marketing digital e empreendedorismo no Brasil. Recentemente, ele esteve presente em outros grandes eventos nacionais, e sua participação no HJ Conference reafirma sua posição como um dos principais nomes a impulsionar o uso da inteligência artificial para alavancar resultados no mercado.

“A expectativa para esse evento é grande, pois o HJ Conference é conhecido por ser um palco de grandes ideias e tendências. Será uma excelente oportunidade para trocar experiências e mostrar como a tecnologia pode transformar a maneira como empreendemos e nos conectamos com o público”, afirmou o estrategista Marcolino Joe.

O HJ Conference 2024 contará com mais de 400 atrações, distribuídas em 17 trilhas temáticas, abrangendo áreas como Vendas, Marketing, Inovação, Inteligência Artificial, ESG, Agronegócio, e Desenvolvimento Pessoal. Além de Marcolino, outros grandes nomes também marcarão presença, como o ator e empresário Felipe Titto e Douglas Viegas, o “Poderosíssimo Ninja”, responsável pelo encerramento do evento.

Fonte e foto assessoria