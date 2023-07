Sergipe articula vinda de indústria calçadista e fábrica de tratores para o estado durante agenda em SP e SC

Duas empresas do Sul e Sudeste brasileiro seguem com interesse em instalar indústrias em Sergipe. Para alinhar as tratativas de instalação das fábricas – uma calçadista e outra de tratores – o Governo de Sergipe realizou uma agenda de articulações nos estados-sede das empresas, através do secretário da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa, e também do presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), Ronaldo Guimarães.

Maquigeral e Di Valentini

Os encontros aconteceram na última quinta-feira, 20. Na primeira agenda, em São Paulo, os gestores estaduais reuniram-se com o empresário da fábrica de tratores Maquigeral, Paulo Braga. O secretário de Estado da Sedetec, Valmor Barbosa, destacou o andamento do processo para a instalação da fábrica. “O Protocolo de Intenções com a Maquigeral foi assinado com a Sedetec em janeiro deste ano. Convidei o empresário para uma visita a Aracaju para mais uma rodada de conversas em agosto”.

No mesmo dia, já em Florianópolis, capital de Santa Catarina, o encontro foi com os empresários da indústria calçadista catarinense, Di Valentini, que estuda a implantação de uma unidade no município de Carira. “A empresa calçadista se instalará no município de Carira, após a reforma do galpão localizado na área. A ordem de serviço para as obras de reforma será dada em meados do mês de agosto”, completa o secretário estadual Valmor Barbosa.

PSDI

Sergipe oferece incentivos para a atração de indústrias para o estado, através do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), executado através da Codise, conforme reforça o presidente da Companhia, Ronaldo Guimarães. “As indústrias receberão incentivos para a implantação de fábricas em Sergipe, a exemplo do benefício locacional para a utilização de áreas para desenvolvimento do trabalho. Com o PSDI, o governo atrai indústrias e gera desenvolvimento econômico e renda para Sergipe”, concluiu Ronaldo.

Foto: Sedetec