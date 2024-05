Sergipe assina termo de adesão ao sistema nacional de promoção da igualdade racial

O Sinapir atua como forma de organização e articulação voltados à implementação do conjunto de políticas

O Governo do Estado dá mais um passo para combater o racismo em Sergipe. Nesta terça-feira, 21, o governador Fábio Mitidieri, a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, e a coordenadora de Promoção da Igualdade Racial e presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, Márcia Vieira, assinaram o Termo de Adesão ao Sistema Nacional de promoção da Igualdade Racial (Sinapir).

Na prática, o Sinapir atua como forma de organização e articulação voltados à implementação do conjunto de políticas e de serviços direcionados para superação do racismo em todo território nacional.

Para ser efetivado, é preciso adesão dos entes federados, o que possibilita a atuação conjunta na implementação dessa política, potencializando os resultados e garantindo o acesso prioritário desses entes às iniciativas do Governo Federal. E a partir de agora, Sergipe faz parte desse processo.

De acordo com o governador, essa é uma conquista para a igualdade racial no estado. “Para Sergipe, esse é um ato histórico, que é poder estar incluído no sistema de promoção da igualdade racial”, afirmou.

“Eu me sinto orgulhosa, porque sou uma mulher negra e, para nós, esse é um ato importante. É através das políticas públicas de promoção da igualdade racial que damos qualidade de vida aos sergipanos”, disse Márcia Vieira.

A secretária da Assistência Social, Érica Mitidieri, reforçou a necessidade de mais políticas públicas para combater o racismo em Sergipe. “Vamos seguir trabalhando e trazer tudo o que a gente puder para beneficiar cada vez mais o nosso povo”, falou.

Foto: André Moreira