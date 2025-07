Sergipe comemora Emancipação Política e avanços socioeconômicos e valorização de identidade cultural

Em 8 de julho de 1820, a população de Sergipe celebrava a Emancipação Política do estado. Agora, 205 anos depois, a comemoração da data histórica continua, e é marcada por avanços econômicos e sociais e de valorização da cultura que criam oportunidades e reforçam a identidade dos sergipanos. O desempenho positivo é resultado de uma série de políticas públicas e investimentos realizados pelo Governo do Estado, que evidencia uma atuação estratégica multidimensional focada no presente e no futuro.

Para o governador Fábio Mitidieri, a data simboliza o reconhecimento de conquistas históricas do povo sergipano. “O 8 de julho é um marco que enche cada um de nós de orgulho. São mais de 200 anos de trajetória de um estado de pessoas ordeiras e trabalhadoras, a quem nossa atuação se volta diariamente. Nosso intuito é poder honrar a grandiosidade dos sergipanos e de sua história, e temos vivido um momento propício a isso”, ressalta.

Evidência da avaliação do governador foi a criação recorde de empregos em maio deste ano. No mês, foram registrados 346.410 postos de trabalho com carteira assinada, o maior da série histórica do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para o estado, iniciada em 2005. O número representa um aumento de 149% na comparação com maio de 2024, e é fruto da política da gestão estadual voltada à criação de um ambiente econômico saudável que beneficie diretamente a população.

A geração de condições de negócios favoráveis a investimentos privados é uma das medidas adotadas pela administração estadual para o fortalecimento da economia sergipana. A chegada de grandes empresas significa criação de novos postos de trabalho, acionamento de cadeias produtivas e aumento na arrecadação, o que se traduz em investimentos em benefício de toda a população.

O secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Jorge Teles, destaca alguns pontos que têm contribuído para esse momento positivo. “Sergipe é um estado que tem solidez fiscal e financeira, comprovando que suas políticas públicas são sérias e de longo prazo. Isso é o que está chamando muito a atenção do empresariado brasileiro, que está vindo investir no estado de Sergipe. Todo desenvolvimento gera oportunidades, principalmente para quem mais precisa da atenção”, explica.

Exemplo desse cenário é o investimento de R$ 700 milhões realizado pelo Grupo Atakarejo em Sergipe, que abrirá 15 unidades e um centro de distribuição no estado. Outro destaque é a parceria estratégica da administração com o grupo europeu Green Energy Park, que deve investir U$ 5 bilhões (mais de R$ 25 bilhões) na estruturação de uma planta indústrial de Hidrogênio Verde em território sergipano.

Além disso, em 2024, a concessão parcial dos serviços de saneamento básico gerou retorno de R$ 6,5 bilhões em investimentos para o estado, como enfatiza o presidente da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), Milton Andrade. “Estamos batendo um recorde na geração de emprego. De 2023 até agora, são mais de 30 mil novos empregos criados. Nunca em um biênio esse número foi alcançado. Os últimos 205 foram de muitos avanços, mas os próximos anos serão de ainda mais sucesso graças ao que está sendo implantado pela atual gestão”, afirma.

Identidade

Ao longo de sua história, Sergipe se tornou o ‘país do forró’, e o Governo do Estado tem realizado iniciativas que reforçam o título, parte da identidade cultural sergipana. O intuito é promover sensação de pertencimento e, ao mesmo tempo, contribuir para o aquecimento da economia durante o ciclo junino, com grandes eventos a exemplo do Arraiá do Povo e da Vila do Forró, que juntos formam o maior São João à beira-mar do país e incentivam segmentos como turismo e serviços.

Para a artesã e empreendedora Emilly Moura, a estratégia tem funcionado. Ela é natural da Bahia, mas vive em Sergipe desde os 3 anos de idade. Segundo Emilly, os festejos juninos desempenharam papel importante para que se reconhecesse como sergipana, apesar de sua naturalidade ser de outro estado. “O São João é uma festa que une, que abraça. Durante uma época, eu voltava para minha cidade, Feira de Santana, mas depois fui me tornando autossuficiente aqui, e passei a curtir esse período aqui. Sou sergipana de coração”, expressa.

Os festejos, que contribuem para 118 setores econômicos, também têm a ajudado de outra forma. Emilly é proprietária de uma loja de acessórios em Aracaju, e, de acordo com ela, as vendas têm registrado alta durante o mês de junho nos últimos anos. “Ao todo, são 60 dias de evento, considerando Vila e Arraiá, então até em dias nos quais têm menos movimento, tem gente que procura a loja para comprar”, conta.

A edição deste ano do Arraiá do Povo teve público de mais de 1,2 milhão de visitantes, com uma média diária de 53 mil, revelando a adesão do público ao festejo, parte no calendário dos sergipanos. Já na Vila do Forró, o público foi de mais de 1 milhão de pessoas. Somando Arraiá e Vila, foram mais de R$ 100 milhões em consumo.

Incentivo

O Governo de Sergipe também valoriza as expressões culturais populares do estado no ciclo junino. Prova disso foram os concursos de quadrilha junina Arranca Unha e Gonzagão que aconteceram no mês de junho, que contaram com ajuda de custos que variaram de R$ 5 mil a R$ 10 mil, bem como premiação que foi de R$ 35 a R$ 50 mil.

Na avaliação da presidente da Liga das Quadrilhas, Maria Sueli Vieira Pereira, os incentivos à atividade dos grupos fortalecem as raízes culturais do estado e contribuem na prática para quem faz parte deles. “Como agora são 60 dias de forró, as quadrilhas também estão continuando a fazer as apresentações, e com isso estão recebendo o cachê. Então, vamos passar por esse período e, ao final, teremos um fôlego, um respiro”, considera.

Outro efeito positivo dos grandes eventos juninos é o estímulo à economia criativa, que, em Sergipe, tem registrado grande crescimento. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sergipe teve o melhor desempenho na criação de postos de trabalho no setor no terceiro trimestre do ano passado. O aumento foi de 39% em relação ao mesmo período de 2022.

Eventos esportivos

Como forma de elevar a autoestima dos sergipanos, dar oportunidades aos atletas locais e atrair pessoas de todo o Brasil para conhecer Sergipe, a gestão estadual tem se empenhado para sediar eventos esportivos de destaque, com investimentos robustos. Neste ano, o estado já recebeu grandes competições, a exemplo do Campeonato Brasileiro de Futebol de Mesa, o Campeonato Brasileiro de Karatê, o Brasileiro Interclubes de Vôlei Sub-16, WGP de Kickboxing e Campeonato Norte-Nordeste de Badminton.

Cada evento tem uma média de 300 participantes, incluindo atletas, técnicos, comissões, torcedores e familiares de atletas. A movimentação ocasionada pelas iniciativas esportivas contribui diretamente para os setores de serviço, comércio, alimentação e hotelaria, potencializando a geração de emprego e a ampliação da renda à população.

Foto: Thalys Rodrigues