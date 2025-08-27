SE CONQUISTA O PRÊMIO DE EXCELÊNCIA EM COMPETITIVIDADE E SE POSICIONA ENTRE ESTADOS MAIS COMPETITIVOS DO PAÍS

Sergipe conquistou, nesta quarta-feira, 27, o Prêmio de Excelência em Competitividade 2025. De abrangência nacional, a premiação é concedida desde 2016 pelo Centro de Lideranças Públicas (CLP), organização suprapartidária que avalia anualmente a competitividade dos estados e de municípios brasileiros. O estado foi premiado na categoria ‘Destaque Crescimento’, que reconhece o ente federativo que mais avançou nos últimos quatro anos nos três pilares mais significativos do Ranking de Competitividade dos Estados – Segurança Pública, Sustentabilidade Social e Infraestrutura.

Os vencedores do Prêmio de Excelência em Competitividade, nas categorias Destaque em Crescimento e Destaque em Boas Práticas, foram anunciados pelo CLP logo após a apresentação dos dados do Ranking de Competitividade 2025, durante o segundo dia de programação do Congresso Consad de Gestão Pública, em Brasília (DF). Representaram Sergipe na solenidade de premiação os secretários de Estado Lucivanda Nunes (Administração) e Julio Filgueira (Planejamento, Orçamento e Inovação), aos quais os representantes do CLP entregaram o troféu premiativo.

Para o governador Fábio Mitidieri, a conquista do Prêmio de Excelência em Competitividade é mais um importante reconhecimento alcançado pelo Estado, em decorrência da atuação estratégica da gestão estadual ao longo dos últimos anos. “Esse resultado do CLP consolida o que já estamos vendo no dia a dia com geração de emprego, solidez fiscal, chegada de investidores. Isso não acontece por acaso, mas porque temos colocado em prática políticas públicas que unem inclusão, geração de emprego, educação e atração de investidores. Fazemos história no emprego e na renda atingindo a menor taxa de desemprego da nossa história, reduzindo 32,5% desde o fim de 2022; alcançamos o maior número de trabalhadores com carteira assinada já registrado em Sergipe e ampliamos a renda média dos sergipanos em mais de 14%”, destacou o governador.

O chefe do Executivo estadual salienta, ainda, que esses avanços se refletem em menos desigualdade e mais oportunidades para todos. “Nosso governo investe em infraestrutura, qualificação profissional e programas como o Qualifica Sergipe, o GO Sergipe e o Primeiro Emprego, que já estão mudando a realidade das pessoas. Esses indicadores mostram que estamos no caminho certo: transformando números em qualidade de vida e construindo um estado cada vez mais competitivo, justo e próspero”, aponta.

Para Júlio Filgueira, o foco é seguir em busca de resultados ainda melhores. “Sergipe foi o segundo estado que mais avançou no Ranking de Competitividade do CLP, nesse último período, e, agora, já somos o segundo estado mais competitivo do Nordeste, à frente de grandes estados da região. O desafio é avançar ainda mais, essa é a missão que nos foi dada pelo governador Fábio Mitidieri”, afirmou.

Já Lucivanda Nunes, ressaltou que a premiação demonstra que Sergipe trilha o caminho do desenvolvimento. “Estamos avançando de maneira consistente, garantindo, cada vez mais, a entrega qualificada de serviços públicos à população”, considerou.

Com a quarta melhor posição do país no pilar de Solidez Fiscal, Sergipe assumiu a liderança no indicador de Resultado Primário e se tornou o 12º estado mais competitivo do país e o segundo na região Nordeste. Os dados são do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, a avaliação técnica realizada anualmente pelo CLP, em parceria com a Tendências Consultoria. Ao conceder a premiação, o CLP busca dar visibilidade a estados que, mesmo fora do topo, devido a fatores históricos e socioeconômicos, apresentam avanços estruturais e de impacto para a população.

A posição destacada de Sergipe no ranking reflete o avanço significativo conquistado pelo estado em seis dos dez pilares avaliados: Sustentabilidade Ambiental (+13, na 11ª), Segurança Pública (+11, na 7ª), Solidez Fiscal (+7, na 4ª), Inovação (+6, na 6ª), Sustentabilidade Social (+4, na 18ª) e Infraestrutura (+3, na 6ª).

Ranking de Competitividade 2025

Conforme explica o diretor-presidente do CLP, Tadeu Barros, este ano, o Ranking de Competitividade avaliou as 27 unidades federativas a partir de 100 indicadores, distribuídos em dez pilares temáticos considerados fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública dos estados brasileiros: Infraestrutura, Sustentabilidade Social, Segurança Pública, Educação, Solidez Fiscal, Eficiência da Máquina Pública, Capital Humano, Sustentabilidade Ambiental, Potencial de Mercado e Inovação.

Para Tadeu, o Ranking pode auxiliar os estados e municípios na tomada de decisões com base em dados e evidências, o que ele avalia como essencial para tornar o setor público mais eficiente. “O Ranking é uma ferramenta estratégica nesse processo, pois orienta a formulação de políticas públicas a partir de diagnósticos precisos, indicadores consolidados e análise de desempenho. Com ele, o poder público avança para decisões cada vez mais embasadas em informações concretas e menos em opiniões”, afirma o diretor do CLP.

Com o Ranking de Competitividade, o CLP avalia a administração pública, diagnostica prioridades e promove boas práticas entre os governos estaduais. A iniciativa também auxilia o cidadão a compreender os desafios de seu estado, incentivando escolhas mais conscientes na política. Ao mesmo tempo, fornece aos gestores públicos uma ferramenta de planejamento que ajuda a alinhar as prioridades de governo às necessidades reais da população.

