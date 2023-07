“Sergipe é Aqui”: Cooplimpe no município de Itabaianinha recebe atenção especial em evento com autoridades estaduais

A Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Limpeza Pública do Rio Grande do Norte (Cooplimpe), promoveu durante a visita do governador Fábio Mitidieri com o programa “Sergipe é aqui”, a intensificação da limpeza urbana, nesta sexta-feira, dia 28 de julho. O evento foi marcado por anúncios de investimentos e projetos para impulsionar o desenvolvimento da região.

A Cooplimpe desempenha um papel fundamental na gestão dos resíduos sólidos e na limpeza urbana do município, e atividade de apoio operacional. Sua atuação tem sido reconhecida pela eficiência e impacto positivo no meio ambiente e na qualidade de vida dos moradores locais.

O presidente Raulison Ferreira destaca a importância dos cooperados na organizações para a promoção da sustentabilidade ambiental, geração de empregos e inclusão social. Além disso, ressaltou que a parceria com o governo municipal é fundamental para viabilizar a expansão das atividades e aprimorem a capacidade de atuação dos cooperados.

Durante a visita do governador Fábio Mitidieri teve a oportunidade de dialogar com os cooperados e parabenizar pelo aprimoramento das atividades. Esse contato direto com os trabalhadores da cooperativa demonstrou o comprometimento das autoridades em entender as necessidades daqueles que estão na linha de frente da limpeza e gestão dos resíduos sólidos. O coordenador Ariovaldo Jacob, acompanhou agenda na cidade.

A atuação conjunta da Prefeitura de Itabaianinha e Cooplimpe é vista como um passo importante para a construção de um futuro mais próspero e ecologicamente responsável no estado.

Texto e imagem assessoria