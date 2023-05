“Sergipe é Aqui”: deputados participam da quarta edição, em Estância

Na manhã desta sexta-feira (12), deputados estaduais, federais, o governador Fábio Mitidieri (PSD), secretários de Estado, vereadores e o prefeito de Estância, Gilson Andrade, participaram da 4ª edição do Programa ‘Sergipe é Aqui’. Na oportunidade, o governador Fábio Mitidieri autorizou pavimentação asfáltica nos municípios de Estância, Pedrinhas, Indiaroba, Santa Luzia do Itanhy. Para o cenário cultural, 440 mil reais foram destinados, os quais serão investidos durante os festejos juninos na cidade de Estância; houve ainda doação de material bélico para a segurança pública, além da entrega do projeto de Urbanização da Orla de Estância.

Organizadas pela pela Secretaria da Casa Civil, as ações e serviços do Programa acontecem durante a manhã e tarde desta sexta-feira na Escola Municipal Maria Isabel de Carvalho Nabuco D’Ávila. Entre os serviços ofertados estão: Confecção da carteira de identidade, emissão de antecedentes criminais, confecção de ID jovem, renovação da CNH, atualização cadastral do CAD Único, testes rápidos para detecção de doenças sexualmente transmissíveis, como HIV Aids, sífilis, Hepatites B e C, consulta com médico clínico, emissão da carteira de trabalho digital, recrutamento e encaminhamento de vagas de trabalho e cadastramento de trabalhadores para cursos de qualificação profissional.

As novidades desta edição são a coleta de sangue para a realização de cadastro de medula óssea, com a Fundação Parreiras Horta, e também de rastreamento de câncer de próstata e de detecção de toxoplasmose, HIV e Sífilis para gestantes, além de castra móvel.

Segundo o líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), Cristiano Cavalcante (União Brasil), o evento incentiva geração de emprego e renda para Sergipe. “O ‘Sergipe é Aqui’ é a materialização de tudo de acontece na Alese. É um evento muito importante, que traz desenvolvimento, e incentiva geração de emprego e renda para o estado de Sergipe”, avaliou.

O governador Fábio Mitidieri afirmou que a ideia do ‘Sergipe é Aqui’ é aproximar o governo das pessoas. “Aproximar a gestão da população. Gosto de usar a palavra humanizar, e o importante é aproximar o governo das pessoas, para que possa haver uma comunicação, e elas possam dizer o que está bom e precisa ser melhorado. O ‘Sergipe é Aqui’ é uma ousadia, com menos de 3 meses de gestão já estava sendo lançado, com mais de 150 serviços ofertados. E vamos fortalecendo cada vez mais os serviços para a população”, afirmou o chefe do Poder Executivo Estadual.

O primeiro secretário da Alese, Luciano Bispo (PSD), afirmou que o governo fica mais próximo do povo. “Viemos a Estância para trazer trabalho, mostrar a cara do governo Fábio Mitidieri, e cumprir a promessa de estar perto do povo. E com o ‘Sergipe é Aqui’ gerando serviços nas mais diversas áreas, como a social, e ajudar que os mais pobres tenham os serviços com mais rapidez”, ressaltou.

A autônoma Damiana Dias retirou a segunda via do seu RG, com os serviços do CEAC, em Estância. “Com meu novo documento vou resolver o meu cartão que está bloqueado no banco, e abrir novas contas e cadastro de água e energia em minha residência”, disse a dona de casa.

Estavam presentes também, prestigiando o evento, os deputados estaduais: Maisa Mitidieri (PSD), Pato Maravilha (PL), Neto Batalha (PP), Marcelo Sobral (União Brasil), Kaká Santos (União Brasil) e Doutor Samuel Carvalho (Cidadania).

Foto: Jadilson Simões

Por Paulo Santos